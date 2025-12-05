Argentina vuelve al mercado internacional de deuda

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Emitirá un bono a 4 años, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó hoy que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años (a noviembre de 2029) y un cupón de 6,5%.
“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró Caputo.
El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado. “La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, señaló Caputo..
El ministro explicó que de acuerdo a cómo resulte esta operación se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que le ofrecieron un crédito por hasta 7 mil millones de dólares.
Caputo aseguró que al tomar fondos para refinanciar el capital (los intereses se pagarán con superávit) los dólares que a partir de ahora compre el Tesoro o el Banco Central se podrán acumular.
Cómo es la operación:
- La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.
- Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).
- Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.
- Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina.
“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”, señaló el comunicado oficial del ministerio de Economía.
El texto añade que “habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.
Y precisa que “el resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026”.
Caputo explicó que el bono es con legislación nacional, dado que existe la prohibición de hacer con legislación extranjera por la conocida “Ley Guzmán”. Esa norma obliga a que un endeudamiento en moneda extranjera pase por el Congreso.
