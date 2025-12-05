Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online

Los vigentes campeones del mundo sabrán a que rivales enfrentarán en la fase de grupos, en el marco de la defensa de la corona

La Selección argentina, vigente campeona del mundo, conocerá hoy a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, cuando a partir de las 14 (hora de nuestro país) se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington. La transmisión estará a cargo de DSports, TyC Sports y el canal de YouTube de FIFA, y lo vas a poder seguir en vivo por eldia.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni estará en el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie y así, evitará a las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

Sin embargo, podría enfrentarse con una selección que está en el Bombo 3 y que les generó un gran dolor de cabeza en el Mundial de Qatar 2022.

Se trata de Arabia Saudita, el rival frente al que debutó la Selección argentina en el último Mundial.

Aquel encuentro parecía ser un trámite para la Argentina, que llegaba como uno de los grandes candidatos luego de ganar la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia, además de que arrastraba un invicto de 36 partidos.

Pero, contra todo pronóstico, Arabia Saudita dio una de las grandes sorpresas en la historia de los Mundiales para imponerse por 2-1 y darle un verdadero baldazo de agua fría a la Selección argentina.

En dicho encuentro, la Argentina se puso rápidamente en ventaja gracias a un penal que Lionel Messi transformó en gol.

El segundo tiempo fue una pesadilla para la Selección, ya que en una ráfaga de goles los árabes dieron vuelta la historia gracias a las anotaciones de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari.

Luego del partido, el técnico de Arabia Saudita, el francés Hervé Renard, lanzó una increíble predicción al asegurar que los jugadores argentinos “pasarán de fase de grupos y saldrán campeones”.

Y así fue. Tras la derrota ante Arabia Saudita, la Selección cambió completamente el chip para demostrar un nivel pocas veces visto y ganar un Mundial luego de 36 años.

En el sorteo de hoy, la Selección podría volver a quedar emparejada en la fase de grupos con Arabia Saudita. Aunque también hay otros posibles seleccionados que podría enfrentar, como la Noruega de Erling Haaland, Egipto, donde brilla Monammed Salah; Escocia, Costa de Mafil o Argelia.

Si bien hoy se recuerda a este rival solo como una anécdota, en su momento fue una verdadera pesadilla e hizo tambalear el proyecto de Lionel Scaloni que llevó a la “Albiceleste” a lo más alto.

Los cuatro bombos se etiquetarán del 1 al 4. En cada uno de ellos, habrá 12 bolas con el nombre de cada país presente en ese bolillero. El sorteo comenzará con la extracción de las bolas de las tres selecciones anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá), empezando por la bola verde en alusión a los mexicanos, que irán al Grupo A.

En correlación, se sacará una bola roja que dejará a Canadá en el Grupo B y la bola azul dejará a los estadounidenses en el Grupo D. Luego de eso, se extraerán las restantes nueve bolas del Bombo 1 para determinar el orden de los cabezas de serie. Con la finalización de esa primera parte, se repetirá el procedimiento con el Bombo 2, 3 y 4, en ese orden. Antes de pasar al siguiente, se vaciará por completo cada bolillero. El evento concluirá cuando todas las selecciones del último bombo hayan salido sorteadas. Los posibles rivales de los respectivos bombos cuentan con la garantía de FIFA para evitar que se midan equipos de la misma Confederación, salvo UEFA que tendrá 16 clasificados.