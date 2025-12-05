Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Deportes |El escenario será el Centro John F. Kennedy, de Washington.

Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online

El vigente campeón integra el Bombo 1 y será cabeza de serie. Seguilo EN VIVO por eldia.com

Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online

Los vigentes campeones del mundo sabrán a que rivales enfrentarán en la fase de grupos, en el marco de la defensa de la corona

5 de Diciembre de 2025 | 07:40
Edición impresa

La Selección argentina, vigente campeona del mundo, conocerá hoy a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, cuando a partir de las 14 (hora de nuestro país) se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington. La transmisión estará a cargo de DSports, TyC Sports y el canal de YouTube de FIFA, y lo vas a poder seguir en vivo por eldia.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni estará en el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie y así, evitará a las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

Sin embargo, podría enfrentarse con una selección que está en el Bombo 3 y que les generó un gran dolor de cabeza en el Mundial de Qatar 2022.

Se trata de Arabia Saudita, el rival frente al que debutó la Selección argentina en el último Mundial.

Aquel encuentro parecía ser un trámite para la Argentina, que llegaba como uno de los grandes candidatos luego de ganar la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia, además de que arrastraba un invicto de 36 partidos.

Pero, contra todo pronóstico, Arabia Saudita dio una de las grandes sorpresas en la historia de los Mundiales para imponerse por 2-1 y darle un verdadero baldazo de agua fría a la Selección argentina.

Los otros duelos eliminatorios en el clásico de La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

En dicho encuentro, la Argentina se puso rápidamente en ventaja gracias a un penal que Lionel Messi transformó en gol.

El segundo tiempo fue una pesadilla para la Selección, ya que en una ráfaga de goles los árabes dieron vuelta la historia gracias a las anotaciones de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari.

Luego del partido, el técnico de Arabia Saudita, el francés Hervé Renard, lanzó una increíble predicción al asegurar que los jugadores argentinos “pasarán de fase de grupos y saldrán campeones”.

Y así fue. Tras la derrota ante Arabia Saudita, la Selección cambió completamente el chip para demostrar un nivel pocas veces visto y ganar un Mundial luego de 36 años.

En el sorteo de hoy, la Selección podría volver a quedar emparejada en la fase de grupos con Arabia Saudita. Aunque también hay otros posibles seleccionados que podría enfrentar, como la Noruega de Erling Haaland, Egipto, donde brilla Monammed Salah; Escocia, Costa de Mafil o Argelia.

Si bien hoy se recuerda a este rival solo como una anécdota, en su momento fue una verdadera pesadilla e hizo tambalear el proyecto de Lionel Scaloni que llevó a la “Albiceleste” a lo más alto.

Los cuatro bombos se etiquetarán del 1 al 4. En cada uno de ellos, habrá 12 bolas con el nombre de cada país presente en ese bolillero. El sorteo comenzará con la extracción de las bolas de las tres selecciones anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá), empezando por la bola verde en alusión a los mexicanos, que irán al Grupo A.

En correlación, se sacará una bola roja que dejará a Canadá en el Grupo B y la bola azul dejará a los estadounidenses en el Grupo D. Luego de eso, se extraerán las restantes nueve bolas del Bombo 1 para determinar el orden de los cabezas de serie. Con la finalización de esa primera parte, se repetirá el procedimiento con el Bombo 2, 3 y 4, en ese orden. Antes de pasar al siguiente, se vaciará por completo cada bolillero. El evento concluirá cuando todas las selecciones del último bombo hayan salido sorteadas. Los posibles rivales de los respectivos bombos cuentan con la garantía de FIFA para evitar que se midan equipos de la misma Confederación, salvo UEFA que tendrá 16 clasificados.

 

¡Bombazo! Leo Messi no iría al sorteo Mundial

Andrea Bocelli y varias "superestrellas" del deporte serán las figuras en Washington

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

El dinero que recibió el León por la Copa

Anacleto tomó las riendas de Gimnasia: cuáles son las primeras medidas que tomará
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras

Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi

Los otros duelos eliminatorios en el clásico de La Plata
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante platense blanco de la delincuencia
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Extraditan a brasileños capturados en La Plata
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 
Otro finde XL: los Fundamentalistas, Calamaro y Molotov hacen estallar a la Ciudad
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Argentina vuelve al mercado internacional de capitales
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
La trama detrás de la batalla por cargos y fondos: las concesiones de Kicillof para tomar deuda
Una bicameral con poder para decidir sobre obras en los municipios
Peleas en la oposición por el apoyo al Gobernador

