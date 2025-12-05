Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

El periodismo de La Plata atraviesa horas de preocupación por la internación de Osvaldo Fanjul (62), reconocido periodista deportivo de la Ciudad, con más de cuatro décadas de trayectoria y un paso destacado por el diario El Día. La noticia de su internación a principio de semana generó inmediatas muestras de apoyo del ambiente deportivo, académico y comunicacional, donde Fanjul es considerado un referente formativo y profesional.

Una de las primeras instituciones en expresar públicamente su acompañamiento fue Estudiantes de La Plata, club al que Fanjul ha seguido en su extensa labor como cronista:

“Desde el Club Estudiantes de La Plata le enviamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación a Osvaldo Fanjul, querido periodista de nuestra ciudad y referente ineludible para las nuevas generaciones de comunicadores. ¡Fuerza Osvaldo!”, difundió la entidad albirroja.

Todo fue repentino. Hacía pocas semanas, su libro sobre Osvaldo Zubeldía fue declarado de Interés Municipal, un reconocimiento que subraya su aporte a la memoria futbolera de la ciudad. Además, es autor de otras obras como Bilardo y Nacido para Ganar, títulos que lo consolidaron como una voz autorizada en la historiografía del deporte argentino.

Actualmente, Fanjul se desempeña en Eco Deportivo, 221 Radio, y es docente de periodismo en la UNLP y en la UCALP, donde generaciones de estudiantes lo reconocen como un guía académico y profesional. A lo largo de sus más de 41 años de carrera, trabajó en medios como TyC Sports y la agencia Télam, además de su histórica labor en El Día.

Mientras se aguarda por novedades sobre su evolución, colegas, instituciones deportivas y alumnos mantienen activa una cadena de mensajes de apoyo que refleja el respeto y el afecto construidos por Fanjul en toda una vida dedicada al periodismo.