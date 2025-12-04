Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de la suerte del jueves 4 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del jueves 4 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
4 de Diciembre de 2025 | 00:01
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 76-02-49. No deje de solucionar los problemas que le plantean sus seres queridos. Trate de superar un mal trance. Cuente con el cariño de quienes le rodean. Un viaje aunque sea cercano, le haría mucho bien.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 35-48-77. Hay preocupaciones por dinero que pronto desaparecerán. Necesitará una cuota de audacia para ordenar sus labores. Tienden a desaparecer interferencias que afectan a su vida sentimental.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 12-90-32. Dé rienda suelta a su espíritu de empresa y trate de ser más lúcido en sus intereses. No exija demasiado del sexo opuesto: sea más tolerante con las imperfecciones ajenas. Exitos a nivel profesional.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 70-28-22. No se contente con las improvisaciones de último momento. En amor trate de ser más paciente y aprenda a esperar lo necesario. No dilate las promesas formuladas. Planifique las actividades.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 09-12-87. Podrá llevar a buen término un trabajo minucioso o difícil, pero deberá cuidarse de actitudes arbitrarias. Buen día para el amor y las nuevas relaciones. Eluda falsos espejismos. Serias propuestas le interesan.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 03-86-12. No acepte grandes riesgos en este día. Manténgase dentro de la actividad acostumbrada. Mida sus propósitos si quiere conservar la paz sentimental. Trastornos a nivel muscular: cuídese. Los astros le aconsejan esos números.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 54-33-297. Se beneficiará notablemente en el aspecto económico. Buena posibilidad de ganancias en la esfera especulativa. Día positivo para el amor. Excelente momento para poner a prueba aptitudes comerciales.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 99-00-11. La defensa de su capital exigirá gran lucidez y reflexión. Clima muy feliz para la vida en pareja. Maneje con habilidad su intuición. Mejora la situación sentimental. La fortuna gira alrededor de esos números.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 26-09-12. Le harán una propuesta de trabajo que deberá estudiar con mucho cuidado para no equivocarse. Surge la posibilidad de un viaje. Le invitan a realizar un paseo que le deparará sorpresas.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 14-06-75. Su bondad puede ser confundida, no se deje estafar. Trate de controlar sus energías y no haga desgastes inútiles. Buen momento para iniciar una nueva actividad. Le proponen una gestión interesante.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 23-98-34. Buenas perspectivas en cuestiones laborales. Sepan distinguir las propuestas que le formulan. No desespere por una deuda que no puede saldar: ya llegará el momento esperado. Celos injustificados con su pareja.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 23-95-87. Le esperan unos días de sorpresas muy gratos. Buen momento para incursionar en nuevos terrenos laborales. Su ánimo se encuentra un poco decaído. Le llegan noticias como para cambiar de humor.

 

