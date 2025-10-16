“La bondiola de Wanda Nara”: otra noche picante con Maxi López en MasterChef Celebrity, con guiño a Mauro Icardi

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Wanda Nara y Maxi López continúan entreteniendo a la audiencia con sus ingeniosas interacciones en MasterChef Celebrity, con referencias a su pasado y fallido matrimonio. En la trasmisión de anoche, el futbolista generó risas al momento de presentar su plato al jurado, habiéndolo nombrado como su ex pareja.
En esta oportunidad, los participantes tenían que preparar un plato picante y sorprender al jurado con su creatividad en la cocina.
Cuando Damián Betular pidió que nombre su plato, Maxi lanzó una respuesta que dejó atónitos a todos los presentes, haciéndole un guiño a la polémica palabra con la cual Mauro Icardi se refería las partes intimas de Wanda.
“‘La bondiola de Wanda’, porque en una época a ella le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más con la hamburguesa. Pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, le detalló al jurado.
Si bien Martín Martitegui, Donato de Santis y Betular no tuvieron la mejor devolución de su plato, calificándolo como “plato buffet”, la conductora intentó salir al rescate por su ex pareja y destacó que él siempre está en busca de la perfección.
“Está con una sueca modelo, divina. ¿No es así? ¿Siempre vas en busca de la perfección?”, le preguntó frente a todos.
“Trato de mejorar”, contestó. Mientras que en su confesionario, opinó detrás de las intenciones de su ex pareja: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”.
