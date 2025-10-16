Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Espectáculos

“La bondiola de Wanda Nara”: otra noche picante con Maxi López en MasterChef Celebrity, con guiño a Mauro Icardi

16 de Octubre de 2025 | 08:14

Escuchar esta nota

Wanda Nara y Maxi López continúan entreteniendo a la audiencia con sus ingeniosas interacciones en MasterChef Celebrity, con referencias a su pasado y fallido matrimonio. En la trasmisión de anoche, el futbolista generó risas al momento de presentar su plato al jurado, habiéndolo nombrado como su ex pareja.

En esta oportunidad, los participantes tenían que preparar un plato picante y sorprender al jurado con su creatividad en la cocina. 

Cuando Damián Betular pidió que nombre su plato, Maxi lanzó una respuesta que dejó atónitos a todos los presentes, haciéndole un guiño a la polémica palabra con la cual Mauro Icardi se refería las partes intimas de Wanda.

“‘La bondiola de Wanda’, porque en una época a ella le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más con la hamburguesa. Pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, le detalló al jurado.

Si bien Martín Martitegui, Donato de Santis y Betular no tuvieron la mejor devolución de su plato, calificándolo como “plato buffet”, la conductora intentó salir al rescate por su ex pareja y destacó que él siempre está en busca de la perfección. 

“Está con una sueca modelo, divina. ¿No es así? ¿Siempre vas en busca de la perfección?”, le preguntó frente a todos. 

LE PUEDE INTERESAR

Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”

LE PUEDE INTERESAR

Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"

“Trato de mejorar”, contestó. Mientras que en su confesionario, opinó detrás de las intenciones de su ex pareja: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher

Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

El volcán del drama, clásico también en La Plata
Últimas noticias de Espectáculos

Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”

Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"

Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas

Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título
Información General
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?
Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla