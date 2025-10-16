Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto

Todavía falta para noviembre, pero los usuarios del transporte público ya pueden ir calculando cuánto aumentará el boleto de colectivos en La Plata y la Región.

Es que al conocerse la inflación del mes de agosto, que según el INDEC fue del 2,1%, después es fácil saber de cuánto será el incremento y tener una idea de los nuevo valores.

El aumento a partir del 1º de noviembre será del 4,1%, porcentaje al que se llega sumando el último Indice de Precios al Consumidor (IPC) un 2% adicional, mecanismo contemplado en los artículos 4° y 5° de la Resolución N°81/25 del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Esa fórmula para ajustar el precio de los boletos es "con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, y preservando asimismo, la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales", según han señalado en reiteradas ocasiones las autoridades del sector.

Así, el pasaje mínimo tendrá una variación que rondará los $24, por lo que pasará a costar $624 para quienes tengan la SUBE registrada, mientras que el tramo que permite recorrer entre 3 y 6 kilómetros subirá alrededor de 26 pesos y pasará a costar en torno a los $680.

En el caso del tramo que recorre entre 6 y 12 kilómetros, la suba rondará los $28, por lo que el nuevo valor ascendería a $735, mientras que para el que va entre 12 y 27 kilómetros al aumento estará en torno a los $32, de manera que el boleto se iría aproximadamente a $790.

Finalmente, el boleto que permite recorrer más de 27 kilómetros tendrá un incremento estimado de $32, por lo que pasará a costar alrededor de $833.