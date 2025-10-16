Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina
“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
¡Vamos los pibes! La Sub 20, finalista: Argentina le ganó a Colombia, sacó chapa y sueña
Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Uruguay legalizó la eutanasia: fuerte y largo debate para aprobar la ley de Muerte Digna
Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta
EE UU intervino en el mercado argentino y el dólar cerró con leve baja
Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"
Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
La Provincia baja a 40 años la edad para indicar la primera mamografía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El mínimo superará los $600 para quienes tengan la SUBE registrada
Escuchar esta nota
Todavía falta para noviembre, pero los usuarios del transporte público ya pueden ir calculando cuánto aumentará el boleto de colectivos en La Plata y la Región.
Es que al conocerse la inflación del mes de agosto, que según el INDEC fue del 2,1%, después es fácil saber de cuánto será el incremento y tener una idea de los nuevo valores.
El aumento a partir del 1º de noviembre será del 4,1%, porcentaje al que se llega sumando el último Indice de Precios al Consumidor (IPC) un 2% adicional, mecanismo contemplado en los artículos 4° y 5° de la Resolución N°81/25 del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.
Esa fórmula para ajustar el precio de los boletos es "con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, y preservando asimismo, la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales", según han señalado en reiteradas ocasiones las autoridades del sector.
Así, el pasaje mínimo tendrá una variación que rondará los $24, por lo que pasará a costar $624 para quienes tengan la SUBE registrada, mientras que el tramo que permite recorrer entre 3 y 6 kilómetros subirá alrededor de 26 pesos y pasará a costar en torno a los $680.
En el caso del tramo que recorre entre 6 y 12 kilómetros, la suba rondará los $28, por lo que el nuevo valor ascendería a $735, mientras que para el que va entre 12 y 27 kilómetros al aumento estará en torno a los $32, de manera que el boleto se iría aproximadamente a $790.
Finalmente, el boleto que permite recorrer más de 27 kilómetros tendrá un incremento estimado de $32, por lo que pasará a costar alrededor de $833.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí