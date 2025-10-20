Sin extracción de sangre, la UNLP y el Incucai buscan donantes de médula ósea en La Plata

La Universidad Nacional de La Plata y el Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) anunciaron una nueva campaña. Se trata de una jornada solidaria para registrar nuevos donantes de médula ósea.

La actividad está prevista para este miércoles 22 de octubre, en el playón de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (diagonal 113 y 63), en el horario de 9.30 a 16. Según destacaron, quienes estén interesados en participar e la movida solo deberán tener entre 18 y 44 años y presentar su DNI.

Aseguraron que será un procedimiento rápido, seguro y sin extracción de sangre, y dieron más detalles: se realizará únicamente mediante un hisopado bucal. "Esta acción no solo busca sumar voluntarios al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, sino también ayudar a Mateo, un joven de 19 años que necesita un trasplante para continuar su lucha", precisaron desde la organización. "Cada donante puede significar una nueva esperanza de vida", cerraron el mensaje.