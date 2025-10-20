Gran cierre de Gimnasia en la Ladies Cup de Brasil: ¡la arquera atajó cuatro penales!

La primera división de fútbol femenino de Gimnasia cerró su participación en la Brasil Ladies Cup 2025 con un logro histórico: tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario ante Peñarol, el Lobo se impuso en la definición por penales y se quedó con el tercer puesto del torneo disputado en São Paulo. Sofía Olivera, la arquera uruguaya del Lobo, fue la gran figura: un gol y cuatro atajadas en la tanda.

El encuentro comenzó con ambos equipos midiéndose en el campo de juego, hasta que a los 20 minutos apareció Florencia Gaetán con un potente remate desde larga distancia que se metió en el arco rival y puso a Gimnasia en ventaja.

Con el marcador a favor, el equipo albiazul supo manejar los tiempos del partido y dominar buena parte de las acciones. Peñarol intentó generar peligro para llegar al empate, pero el Lobo mostró solidez en la marca y movilidad en el juego, cerrando la primera mitad con confianza.

En el complemento, el partido se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos buscando imponerse. Gimnasia movió la pelota y sostuvo la iniciativa, pero sobre el final las uruguayas lograron igualar el partido.

Con el 1 a 1 final, el encuentro se resolvió desde los doce pasos. Allí volvió a aparecer la figura de Olivera, que atajó cuatro penales claves y fue determinante para que Gimnasia se imponga en la tanda y consiga un triunfo inolvidable.

Con esta victoria, el fútbol femenino de Gimnasia concluye una participación histórica en su primer certamen internacional, midiéndose ante equipos de gran jerarquía en la región y demostrando estar a la altura de cada desafío.