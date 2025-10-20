Gran cierre de Gimnasia en la Ladies Cup de Brasil: ¡la arquera atajó cuatro penales!

Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
La primera división de fútbol femenino de Gimnasia cerró su participación en la Brasil Ladies Cup 2025 con un logro histórico: tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario ante Peñarol, el Lobo se impuso en la definición por penales y se quedó con el tercer puesto del torneo disputado en São Paulo. Sofía Olivera, la arquera uruguaya del Lobo, fue la gran figura: un gol y cuatro atajadas en la tanda.
El encuentro comenzó con ambos equipos midiéndose en el campo de juego, hasta que a los 20 minutos apareció Florencia Gaetán con un potente remate desde larga distancia que se metió en el arco rival y puso a Gimnasia en ventaja.
Con el marcador a favor, el equipo albiazul supo manejar los tiempos del partido y dominar buena parte de las acciones. Peñarol intentó generar peligro para llegar al empate, pero el Lobo mostró solidez en la marca y movilidad en el juego, cerrando la primera mitad con confianza.
En el complemento, el partido se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos buscando imponerse. Gimnasia movió la pelota y sostuvo la iniciativa, pero sobre el final las uruguayas lograron igualar el partido.
Con el 1 a 1 final, el encuentro se resolvió desde los doce pasos. Allí volvió a aparecer la figura de Olivera, que atajó cuatro penales claves y fue determinante para que Gimnasia se imponga en la tanda y consiga un triunfo inolvidable.
Con esta victoria, el fútbol femenino de Gimnasia concluye una participación histórica en su primer certamen internacional, midiéndose ante equipos de gran jerarquía en la región y demostrando estar a la altura de cada desafío.
