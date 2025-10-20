Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
Las delegaciones de La Plata tuvieron grandes participaciones en los Juegos Bonaerenses 2025 que culminaron este fin de semana. Las finales se disputaron en Mar del Plata y nuestra ciudad contó con planteles de varios deportes en los primeros puestos del podio.
Uno de los destacados fue el equipo de la 7ma A de Santa Bárbara, que gritó campeón en hockey y se llevó la medalla dorada. Las chicas del verde disputaron 5 partidos en total y se lucieron por el buen juego colectivo que plasmaron en el sintético.
Si bien comenzaron perdiendo frente a Quilmes (0-2), luego empataron sin goles ante Pellegrini, y cerraron la etapa de clasificación con un triunfo por 1 a 0 a Luján.
Luego llegó el turno de la definición, donde superaron en la semifinal a Coronel Suárez (1-0) y tras empatar la final 1-1 con las quilmeñas (gol de Sofía Di Rocco), en la definición por penales las de Gonnet no fallaron: anotaron nuevamente Di Rocco y sellaron el triunfo Lara Frontale y Narda Urrizola, mientras que la arquera Elena Arrarás Dufourc tuvo una muy buena actuación.
De esta forma, se volvieron a nuestra ciudad festejando el merecido título. Este es el plantel completo:
Alconada Caino Milagros
Allan Mercedes
Arraras Dufourc Elena
Busti Josefina
Calonje Julia Celina
Capra Frigoli Elisa
Cazalla Josefina
Di Giano Delfina
Di Rocco Sofia
Epeloa Azul
Felices Renata
Fiorucci Peredo Matilda
Frontale Lara
Lombardi Ona
Lores Guillermina
Palazzo Felicitas
Rojas Valentina
Urrizola Narda
En tanto que el cuerpo técnica está conformado por:
Silva Lucas
Mattar Nahiara
Scenna Julia
Alegre Juana
