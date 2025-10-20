Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

En hockey, Santa Bárbara gritó ¡campeón! en los Juegos Bonaerenses

En hockey, Santa Bárbara gritó ¡campeón! en los Juegos Bonaerenses
20 de Octubre de 2025 | 10:33

Escuchar esta nota

Las delegaciones de La Plata tuvieron grandes participaciones en los Juegos Bonaerenses 2025 que culminaron este fin de semana. Las finales se disputaron en Mar del Plata y nuestra ciudad contó con planteles de varios deportes en los primeros puestos del podio.

Uno de los destacados fue el equipo de la 7ma A de Santa Bárbara, que gritó campeón en hockey y se llevó la medalla dorada. Las chicas del verde disputaron 5 partidos en total y se lucieron por el buen juego colectivo que plasmaron en el sintético.

Si bien comenzaron perdiendo frente a Quilmes (0-2), luego empataron sin goles ante Pellegrini, y cerraron la etapa de clasificación con un triunfo por 1 a 0 a Luján.

Luego llegó el turno de la definición, donde superaron en la semifinal a Coronel Suárez (1-0) y tras empatar la final 1-1 con las quilmeñas (gol de Sofía Di Rocco), en la definición por penales las de Gonnet no fallaron: anotaron nuevamente Di Rocco y sellaron el triunfo Lara Frontale y Narda Urrizola, mientras que la arquera Elena Arrarás Dufourc tuvo una muy buena actuación.

De esta forma, se volvieron a nuestra ciudad festejando el merecido título. Este es el plantel completo:

LE PUEDE INTERESAR

Y finalmente descendió: la SAD de Foster Gillet en Uruguay perdió la categoría y dejó de ser profesional

LE PUEDE INTERESAR

"Cabeza en alto": Messi y su mensaje de apoyo para Selección Argentina Sub 20

Alconada Caino Milagros 
Allan Mercedes 
Arraras Dufourc Elena 
Busti Josefina 
Calonje Julia Celina 
Capra Frigoli Elisa 
Cazalla Josefina 
Di Giano Delfina
Di Rocco Sofia 
Epeloa Azul 
Felices Renata 
Fiorucci Peredo Matilda
Frontale Lara 
Lombardi Ona 
Lores Guillermina 
Palazzo Felicitas 
Rojas Valentina
Urrizola Narda 

En tanto que el cuerpo técnica está conformado por:

Silva Lucas
Mattar Nahiara
Scenna Julia
Alegre Juana 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Otra semana de paro docente y protesta: cómo afecta a facultades y colegios de UNLP

Sin suspenso: “obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes eliminó a un equipo "apadrinado" por Chiqui Tapia y sueña con volver a Primera

Gran cierre de Gimnasia en la Ladies Cup de Brasil: ¡la arquera atajó cuatro penales y picó el suyo!

Y finalmente descendió: la SAD de Foster Gillet en Uruguay perdió la categoría y dejó de ser profesional

"Cabeza en alto": Messi y su mensaje de apoyo para Selección Argentina Sub 20
Policiales
"Estoy en paz porque ahora mi hijo está a salvo"
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
A un mes de la masacre narco de Florencio Varela
Imputan a un empresario por las fotomultas
La Ciudad
Preocupación cerca de Parque Alberti por un poste de luz que "cuelga de los cables"
Sin extracción de sangre, la UNLP y el Incucai buscan donantes de médula ósea en La Plata
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Alquileres más caros en La Plata: el aumento en noviembre será desde el 6%
¡Alarma demográfica! Por la baja natalidad caen las matrículas escolares y hay preocupación: cifras del fenómeno
Política y Economía
El dólar oficial no para, sigue subiendo y quedó al borde de los $1.500
Voto en blanco, nulo e impugnado: ¿cuál es la diferencia entre cada uno en estas elecciones?
Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
"Argentina está luchando por su vida"
Abre la semana pre-electoral con la mira en el dólar
Espectáculos
Joaquín Furriel confesó todo sobre su noviazgo con una abogada española: quién es Marta Campuzano
La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago
VIDEO.- MasterChef Celebrity: quiénes son los dos participantes que dejaron el reality
El gran gesto de Maxi López con Wanda Nara y Evangelina Anderson: ¿qué hizo para ganarse los elogios?
Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla