Las delegaciones de La Plata tuvieron grandes participaciones en los Juegos Bonaerenses 2025 que culminaron este fin de semana. Las finales se disputaron en Mar del Plata y nuestra ciudad contó con planteles de varios deportes en los primeros puestos del podio.

Uno de los destacados fue el equipo de la 7ma A de Santa Bárbara, que gritó campeón en hockey y se llevó la medalla dorada. Las chicas del verde disputaron 5 partidos en total y se lucieron por el buen juego colectivo que plasmaron en el sintético.

Si bien comenzaron perdiendo frente a Quilmes (0-2), luego empataron sin goles ante Pellegrini, y cerraron la etapa de clasificación con un triunfo por 1 a 0 a Luján.

Luego llegó el turno de la definición, donde superaron en la semifinal a Coronel Suárez (1-0) y tras empatar la final 1-1 con las quilmeñas (gol de Sofía Di Rocco), en la definición por penales las de Gonnet no fallaron: anotaron nuevamente Di Rocco y sellaron el triunfo Lara Frontale y Narda Urrizola, mientras que la arquera Elena Arrarás Dufourc tuvo una muy buena actuación.

De esta forma, se volvieron a nuestra ciudad festejando el merecido título. Este es el plantel completo:

Alconada Caino Milagros

Allan Mercedes

Arraras Dufourc Elena

Busti Josefina

Calonje Julia Celina

Capra Frigoli Elisa

Cazalla Josefina

Di Giano Delfina

Di Rocco Sofia

Epeloa Azul

Felices Renata

Fiorucci Peredo Matilda

Frontale Lara

Lombardi Ona

Lores Guillermina

Palazzo Felicitas

Rojas Valentina

Urrizola Narda

En tanto que el cuerpo técnica está conformado por:

Silva Lucas

Mattar Nahiara

Scenna Julia

Alegre Juana