El gran gesto de Maxi López con Wanda Nara y Evangelina Anderson: ¿qué hizo para ganarse los elogios?

Anoche MasterChef Celebrity vivió una gala de eliminación llena de giros inesperados, donde no uno, sino que dos participantes abandonaron el reality de cocina. Pablito Lescano sorprendió al jurado, conformado por Damián Betular, Donato Di Santis y Germán Martitegui, al despedirse del programa por compromisos laborales con la música.
Antes de prender las hornallas, Wanda Nara dio la bienvenida a los participantes que destacaron en la primera semana, entre ellos su ex pareja Maxi López y los invitó a ver a los demás participantes desde el balcón
Al preguntarle por qué se escondía atrás de todos, Wanda sacó a relucir el gran gesto que tuvo el ex futbolista con ella: “Me encantó que este fin de semana te hiciste cargo de los chicos, este finde se puso la 10 y yo tuve libre”.
“Hasta del mío se hizo cargo también, estuvo Basti, mi hijo mayor también”, sumó Evangelina Anderson. “Se llevó Maxi todos los chicos, los de Evangelina, todos”, destacó la conductora. “Es un padre ejemplar”, dijo uno de los participantes. A lo que Wanda sostuvo que “la verdad que sí”. Los hijos mayores de Wanda y Evangelina, Valentino López y Bastián Demichelis, iniciaron su amistad hace tres años, ya que ambos son compañeros en las divisiones inferiores del club River Plate y vecinos en el Chateau Libertador.
Además, Isabella Icardi y Emma Demichelis, hijas menores de las mediáticas, también son amigas y se ven con frecuencia.
