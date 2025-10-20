Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago

La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago
20 de Octubre de 2025 | 10:52

Escuchar esta nota

Fede Bal habló a corazón abierto sobre cómo vivió la muerte de su padre, Santiago Bal, luego de su larga enfermedad que lo acompañó durante sus últimos años. En una reciente entrevista, el actor reconoció que el velorio de su padre fue “el mejor que vio en su vida”.

En una charla distendida con Juana Viale, para el programa de streaming RCP (Carnaval), Bal confesó lo mucho que trabajo en terapia, la esperada muerte de su padre: “Yo nací con un papá mega enfermo. Cada cuatro o ocho meses, había que abrazar a papá. Me decían ‘andá a abrazar a papá, porque no sabemos si sale’”.

“Toda mi vida amigándome con la muerte de mi viejo. ‘Entra a terapia y no sabemos si sale’. A las dos horas salía, ‘¡Hola! Pueden ser dos whiskeys’, y tiraba un chiste”, agregó sobre todas las veces que Santiago Bal venció la muerte. “Yo todo lo que trabajé, que papá se moría, tenía que volver atrás, y un día se murió y no lo lloré. Porque había trabajado tanto la muerte de mi viejo, que fue como muy increíble”, confesó.

El hijo de Carmen Barbieri no relató tristeza en el funeral de su padre, sino que lo vivió cómo una experiencia por momentos divertida.

“Y fue el mejor velorio que vi en mi vida. Había dos cajas de Jack Daniel's, traje un parlante, mis amigos estaban ahí muy presentes. Empezó a venir una cantidad de vedettes, artistas, figuras. Puse Frank Sinatra, y estaban todos bailando. En un momento me prendí un porro en medio del salón. Mi vieja me decía, ‘¿podés dejar de fumar marihuana?’ ‘¡No! Se murió mi papá’. Y mi viejo estaba ahí, todos contando anécdotas, nadie lloraba”, relató.

Santiago Bal falleció a los 83 años el 9 de diciembre de 2019, a raíz de una falla multiorgánica, luego de permanecer internado y en coma farmacológico.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- MasterChef Celebrity: quiénes son los dos participantes que dejaron el reality

LE PUEDE INTERESAR

El gran gesto de Maxi López con Wanda Nara y Evangelina Anderson: ¿qué hizo para ganarse los elogios?
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Otra semana de paro docente y protesta: cómo afecta a facultades y colegios de UNLP

Sin suspenso: “obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría
Últimas noticias de Espectáculos

Joaquín Furriel confesó todo sobre su noviazgo con una abogada española: quién es Marta Campuzano

VIDEO.- MasterChef Celebrity: quiénes son los dos participantes que dejaron el reality

El gran gesto de Maxi López con Wanda Nara y Evangelina Anderson: ¿qué hizo para ganarse los elogios?

Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla
Información General
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
La Ciudad
Preocupación cerca de Parque Alberti por un poste de luz que "cuelga de los cables"
Sin extracción de sangre, la UNLP y el Incucai buscan donantes de médula ósea en La Plata
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Alquileres más caros en La Plata: el aumento en noviembre será desde el 6%
¡Alarma demográfica! Por la baja natalidad caen las matrículas escolares y hay preocupación: cifras del fenómeno
Policiales
"Estoy en paz porque ahora mi hijo está a salvo"
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
A un mes de la masacre narco de Florencio Varela
Imputan a un empresario por las fotomultas
Deportes
Estudiantes eliminó a un equipo "apadrinado" por Chiqui Tapia y sueña con volver a Primera
Gran cierre de Gimnasia en la Ladies Cup de Brasil: ¡la arquera atajó cuatro penales y picó el suyo!
En hockey, Santa Bárbara gritó ¡campeón! en los Juegos Bonaerenses
Y finalmente descendió: la SAD de Foster Gillet en Uruguay perdió la categoría y dejó de ser profesional
"Cabeza en alto": Messi y su mensaje de apoyo para Selección Argentina Sub 20

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla