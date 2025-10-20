La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago

El dólar oficial no para, sigue subiendo y quedó al borde de los $1.500
Fede Bal habló a corazón abierto sobre cómo vivió la muerte de su padre, Santiago Bal, luego de su larga enfermedad que lo acompañó durante sus últimos años. En una reciente entrevista, el actor reconoció que el velorio de su padre fue “el mejor que vio en su vida”.
En una charla distendida con Juana Viale, para el programa de streaming RCP (Carnaval), Bal confesó lo mucho que trabajo en terapia, la esperada muerte de su padre: “Yo nací con un papá mega enfermo. Cada cuatro o ocho meses, había que abrazar a papá. Me decían ‘andá a abrazar a papá, porque no sabemos si sale’”.
“Toda mi vida amigándome con la muerte de mi viejo. ‘Entra a terapia y no sabemos si sale’. A las dos horas salía, ‘¡Hola! Pueden ser dos whiskeys’, y tiraba un chiste”, agregó sobre todas las veces que Santiago Bal venció la muerte. “Yo todo lo que trabajé, que papá se moría, tenía que volver atrás, y un día se murió y no lo lloré. Porque había trabajado tanto la muerte de mi viejo, que fue como muy increíble”, confesó.
El hijo de Carmen Barbieri no relató tristeza en el funeral de su padre, sino que lo vivió cómo una experiencia por momentos divertida.
“Y fue el mejor velorio que vi en mi vida. Había dos cajas de Jack Daniel's, traje un parlante, mis amigos estaban ahí muy presentes. Empezó a venir una cantidad de vedettes, artistas, figuras. Puse Frank Sinatra, y estaban todos bailando. En un momento me prendí un porro en medio del salón. Mi vieja me decía, ‘¿podés dejar de fumar marihuana?’ ‘¡No! Se murió mi papá’. Y mi viejo estaba ahí, todos contando anécdotas, nadie lloraba”, relató.
Santiago Bal falleció a los 83 años el 9 de diciembre de 2019, a raíz de una falla multiorgánica, luego de permanecer internado y en coma farmacológico.
