Joaquín Furriel confesó todo sobre su noviazgo con una abogada española: quién es Marta Campuzano

Joaquín Furriel se sinceró sobre su actual vida amorosa en una reciente entrevista radial y confesó que está viviendo un romance a distancia con Marta Campuzano, una abogada española. El actor apostó nuevamente por el amor tras haberse separado de Guillermina Valdés en 2024.
En diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez), el actor enfrentó los rumores de estar en pareja tras haber sido visto con una misteriosa mujer en Cataratas de Iguazú en septiembre.
“Estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá estamos juntos y ella después viene para allá y, bueno, nos vamos cruzando. Así que todo bien por ahí también”, confesó.
Sobre como vive su relación a distancia, ella viviendo en España y el en Argentina, expresó: "Es fácil. Yo me crié así. Es parte de mí, mi familia vive… mi hermano vive en Palma de Mallorca. Mi agenda en los últimos años, bueno, empezó, también un poco parte de las plataformas, uno se empieza a mover más, ¿no?".
Además, remarcó su vínculo con el país europeo, lo que facilita su relación con Marta: “En mi caso, me estoy empezando a mover un poco más y España es un país que yo lo conozco muy bien. Mis abuelos eran españoles, yo tengo la ciudadanía española, o sea que no es un país que me resulte ajeno”.
"Mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, que es un privilegio enorme, no hay complejidad", cerró.
