20/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Todo lo que dejó el clásico, el violento adiós de los Hells Angels y nuevo presidente en Bolivia

20 de Octubre de 2025 | 12:34

Escuchar esta nota

Este es el 45° programa de Un Día más, el streaming del diario El Día con la conducción de Sergio Pomares. De lunes a viernes, desde las 18 horas por You Tube. Todo lo que dejó el clásico platense que Estudiantes festejó sobre Gimnasia, escándalo con los Hells Angels en sus últimos días, Bolivia con nuevo presidente y novedades del espectáculo.

Mirá el programa en vivo

 

Preocupación cerca de Parque Alberti por un poste de luz que "cuelga de los cables"

Sin extracción de sangre, la UNLP y el Incucai buscan donantes de médula ósea en La Plata

 

