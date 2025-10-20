Feroz enfrentamiento en Villa Elvira: dos heridos se encuentran internados y buscan a los prófugos
Feroz enfrentamiento en Villa Elvira: dos heridos se encuentran internados y buscan a los prófugos
Milei explicó cuándo y para qué se usará el swap con los Estados Unidos
Otra semana de protestas docentes: cuándo serán y cómo afecta a las facultades y colegios de UNLP
VIDEO: Estupor en un barrio de La Plata tras el hallazgo de una caja con cabezas y restos de animales
Gimnasia retomó las prácticas tras la derrota en el clásico: cómo se encuentra Silva Torrejón
20/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Todo lo que dejó el clásico, el violento adiós de los Hells Angels y nuevo presidente en Bolivia
VIDEO. "Hice lo necesario para salvar a mi hijo": el testimonio de Pablo Laurta antes de ser indagado en Córdoba
El dólar oficial comenzó la semana en alza y cerró al borde de los $1.500
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Morena Rial pasó su primer día de la madre en la cárcel: sus abogados van por un cambio de estrategia
Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Juegos Bonaerenses: uno por uno, todos los deportes ganadores
Y finalmente descendió: la SAD de Foster Gillet en Uruguay perdió la categoría y dejó de ser profesional
La grandeza de Lionel Messi: el gesto con los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 luego de la final
Alpine le respondió a Franco Colapinto tras desobedecer sus órdenes
WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago
Joaquín Furriel confesó todo sobre su noviazgo con una abogada española: quién es Marta Campuzano
¡Alarma demográfica! Por la baja natalidad caen las matrículas escolares y hay preocupación: cifras del fenómeno
Diseños, prototipos y desarrollos innovadores en la expo de la Facultad de Informática
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Cuenta DNI sortea entradas para el show de Abel Pintos en La Plata: cómo participar
Vilma Ripoll, entre la movilización a La Plata con críticas a Kicillof y Milei
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Gran cierre de Gimnasia en la Ladies Cup de Brasil: ¡la arquera atajó cuatro penales y picó el suyo!
Estudiantes eliminó a un equipo "apadrinado" por Chiqui Tapia y sueña con volver a Primera
Se tensa más la puja por la difusión de los resultados de las elecciones
Voto en blanco, nulo e impugnado: ¿cuál es la diferencia entre cada uno en estas elecciones?
Alquileres más caros en La Plata: el aumento en noviembre será desde el 6%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este es el 45° programa de Un Día más, el streaming del diario El Día con la conducción de Sergio Pomares. De lunes a viernes, desde las 18 horas por You Tube. Todo lo que dejó el clásico platense que Estudiantes festejó sobre Gimnasia, escándalo con los Hells Angels en sus últimos días, Bolivia con nuevo presidente y novedades del espectáculo.
LE PUEDE INTERESAR
Preocupación cerca de Parque Alberti por un poste de luz que "cuelga de los cables"
Ediciones anteriores
17/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Entre el clásico Estudiantes - Gimnasia y la previa del Día de la Madre en La Plata
16/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Cupo trans, aumentos en micros y una platense que cumplió 107 años
15/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Hells Angels en La Plata, clásico y se acerca del Día de la Madre
14/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Más caos en Gimnasia, nuevo paro docente y otra reunión de Milei con Trump
13/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Principio de paz entre Israel - Palestina, se viene el clásico platense y Día del Psicólogo
9/10/2025 | UN DÍA MÁS. El fútbol llora a Russo, hablamos con Tomás Etcheverry y el suceso Reichardt
8/10/2025 | UN DÍA MÁS. Maximalismo urbano, decoración y los bandidos de la patagonia
7/10/2025 | UN DÍAS MÁS. Todos contra Tapia, lo que dejó el show de Milei y fuerte denuncia en La Plata
6/10/2025 | UN DÍA MÁS. Alegría en Tricolores y festejos en el rugby platense
03/10/2025 | UN DÍA MÁS. Día del dentista, Abel Pintos en EL DÍA y la respuesta de Espert
01/10/2025 | UN DIA MAS. Día del encargado, más aumentos y ¿un niño platense record Guinness?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí