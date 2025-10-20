Estudiantes eliminó a un equipo "apadrinado" por Chiqui Tapia y sueña con volver a Primera

Estudiantes volvió a mostrar carácter y jerarquía para sellar su clasificación a las semifinales del Torneo Reducido de la Primera B Femenina. En condición de visitante, el equipo dirigido por Sofía Vendittuoli venció 2-1 a Estrella del Sur en el estadio Claudio Tapia -en San Vicente- y, tras el 3-1 obtenido en la ida en City Bell, cerró un global de 5-2 que lo coloca entre los cuatro mejores del certamen.

El conjunto local se había puesto en ventaja por intermedio de Dimartino, pero el Pincha reaccionó con autoridad y dio vuelta el marcador gracias a dos goles de Mara Gómez, protagonista decisiva de la jornada y pieza clave en el avance albirrojo.

Con este resultado, Estudiantes se suma al grupo de semifinalistas junto a Lanús, que había caído en la final por el primer ascenso ante Unión de Santa Fe, y a Camioneros, que superó 2-0 a San Miguel. El último cupo se definió anoche, con Atlético Rafaela superando 2-1 a All Boys.

Una vez definido ese encuentro, quedarán establecidos los cruces: Lanús, el mejor ubicado en la tabla general, enfrentará al cuarto clasificado (Rafaela); Camioneros, segundo, al tercero (Estudiantes). El Pincha cerró un puesto por encima de Atlético Rafaela pero uno por debajo de All Boys.

El triunfo en el estadio "Chiqui" Tapia no solo ratifica el crecimiento sostenido del equipo, sino también el temple con el que afrontó una serie ante uno de los rivales más regulares del año. Estrella del Sur había perdido apenas tres partidos en toda la temporada hasta cruzarse con Estudiantes, que volvió a demostrar que su ambición y su trabajo colectivo la mantienen en carrera por un lugar en la máxima categoría.