Enroque de funcionarios, con más poder para Caputo

El actual viceministro de Economía, José Luis Daza, asumirá la semana próxima como secretario de Finanzas en lugar de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller por el presidente Javier Milei.

Exmiembro del equipo de macroeconomía del JP Morgan, Daza conoció al ministro de Economía, Luis Caputo, en Nueva York, en los años en que ambos trabajaron para esa entidad financiera en los ’90.

Daza desempeñó un rol clave en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas, previo a que se confirmara el swap por U$S20.000 millones.

El anuncio oficial de su nombramiento se haría entre mañana y el martes próximos, según fuentes cercanas a Caputo.

Daza, quien trabajó varios años junto al ahora ministro de Economía en la actividad privada, había asumido su cargo en septiembre de 2024, cuando reemplazó a Joaquín Cottani. “Una excelente persona y uno de los mejores y más respetados economistas de Latinoamérica”, aseguró el ministro, aquel día, al presentarlo ante la comunidad twittera.

Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, participó en la confección del índice que actualmente mide el riesgo país de manera diaria.

Antes de llegar a su cargo en la Argentina, Daza llegó a mencionarse como posible ministro de Economía de Chile en caso de que el candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, hubiese resultado vencedor en 2021 frente a Gabriel Boric, actual presidente trasandino.