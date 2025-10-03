Actividades: talleres y deportes

CONTACTOS

Presentación de libro

El sábado 4 de octubre en la Casona del Club Atlético y Fomento City Bell (calle 473 y diagonal 3) se llevará a cabo la presentación del libro “En la Costa Patagónica” de Tobías Büchele. La cita será a las 19 y con entrada libre y gratuita.

HIstoria del cine

Los viernes se realiza el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.

Taller para adultos mayores

En la Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) mañana, a las 10, se dictará un taller de alfabetización digital para adultos mayores. Está dirigido a quienes quieran aprender a utilizar el celular y la computadora, para manejarse con las redes sociales o pedir un turno online, entre otras opciones. La clase es a la gorra. Contacto: 221 577- 9038.

Literatura en Circunvalación

En el Club Circunvalación -cuya sede está ubicada en 7 entre 77 y 78-, se realiza un taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro para adultos. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.

Taller infantil en Capital Chica

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

Circo para niños en Garibaldi

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.

Expo vivero en City Bell

Entre mañana y el domingo, de 11 a 21 y en el Club Atlético City Bell se realizará la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Tel: 221-5410311.