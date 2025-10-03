Actividades: talleres y deportes

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias
Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades
Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cumbre de intendentes con fuertes críticas al gobierno nacional
El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
El sábado 4 de octubre en la Casona del Club Atlético y Fomento City Bell (calle 473 y diagonal 3) se llevará a cabo la presentación del libro “En la Costa Patagónica” de Tobías Büchele. La cita será a las 19 y con entrada libre y gratuita.
Los viernes se realiza el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.
En la Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) mañana, a las 10, se dictará un taller de alfabetización digital para adultos mayores. Está dirigido a quienes quieran aprender a utilizar el celular y la computadora, para manejarse con las redes sociales o pedir un turno online, entre otras opciones. La clase es a la gorra. Contacto: 221 577- 9038.
En el Club Circunvalación -cuya sede está ubicada en 7 entre 77 y 78-, se realiza un taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro para adultos. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.
Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.
Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.
Entre mañana y el domingo, de 11 a 21 y en el Club Atlético City Bell se realizará la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Tel: 221-5410311.
