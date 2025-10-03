Ponen en tela de juicio la coartada de un policía

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
La abogada de la familia, de la CPM, asegura que no hubo exceso en la legítima defensa sino un homicidio agravado. Está en libertad
Distintas pericias se realizaron en el expediente del crimen de Thiago Correa Medina, el niño de 7 años que fue asesinado por un policía federal durante una balacera que se produjo mientras esperaba el colectivo en el partido bonaerense de La Matanza, a la vez que el fiscal pidió prorrogar la investigación.
Carla Ocampo, una de las abogadas de la familia señaló que se llevó a cabo un peritaje sobre las prendas de vestir secuestradas en la escena a los delincuentes, los cuales son juzgados en otra causa por la tentativa de robo al oficial Facundo Aguilar Fajardo.
“El análisis determinó que las lesiones halladas en la ropa correspondían a los orificios de ingreso y egreso del paso de un proyectil, a excepción de uno que no se logró constatar”, resaltó la letrada que integra la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
Ocampo expresó que el estudio da cuenta de que uno de los ladrones recibió “un número significativo de disparos por la espalda”, motivo por el que “no había un riesgo significativo” para que el oficial de 21 años siguiera con el tiroteo.
En este sentido, la representante legal de los padres de Thiago agregó que en la etapa de instrucción se implementó un peritaje dinámico mediante el cual la defensa buscaba demostrar que el damnificado sufrió el impacto de un balazo que “primero rebotó en una superficie y se desvió”: “Los especialistas pidieron más tiempo para dar a conocer las conclusiones”.
“Esto no se puede probar porque el proyectil no se incautó en el cuerpo de Thiago, entró y salió”, añadió Ocampo, quien sostuvo que en dicho análisis se intentó corroborar la letalidad del disparo.
Aguilar Fajardo se encuentra en libertad por el delito de “homicidio culposo”, tras la revisión de la carátula de la causa hecha por el juez de Garantías de La Matanza, Roberto Ochipinti.
“La fiscalía había solicitado la prisión preventiva cuando el agente estaba detenido, los defensores se opusieron y el magistrado le concedió el beneficio porque entendió que el crimen no era un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y una tentativa por el uso de arma en legítima defensa. Consideró que el policía actuó de forma negligente y cumplió una norma de cuidado”, señaló.
Según la abogada, la decisión del juez constituye una “indiferencia criminal” a raíz de que el imputado efectuó 11 disparos en una avenida transitada.
