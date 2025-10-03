Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Información General |Decisión de la OMSA

Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza

Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
3 de Octubre de 2025 | 02:41
Edición impresa

Argentina reactiva las exportaciones de productos aviares tras cerrar el brote de influenza en aves de granjas comerciales y restituir el estatus sanitario, lo que fue comunicado ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

La noticia alentadora para el sector fue informada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) al confirmar que se completó “la atención y cierre del brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 detectado en agosto en la localidad de Los Toldos”.

Ante la finalización de las tareas de sacrificio, enterramiento, limpieza y desinfección, y habiendo transcurrido más de 28 días sin novedades sanitarias, el Senasa se autodeclaró libre de la enfermedad, remitió el informe correspondiente a la OMSA para su publicación oficial y retomará el comercio de mercancías aviares con sus distintos socios.

El documento enviado describe y detalla todas las acciones que se realizaron desde que el organismo recibió la notificación de sospecha, “en consonancia con todos los procedimientos y recomendaciones sanitarias internacionales para la contención y erradicación de la enfermedad”.

Al respecto, desde el servicio nacional remarcaron que “compartir esta información no sólo contribuye a los procedimientos de transparencia para los países importadores de productos aviares, sino que también fortalece su confianza en los sistemas nacionales de vigilancia y control de nuestro país”.

“Vigilancia epidemiológica”

Al mismo tiempo, detallaron que “las tareas de vigilancia epidemiológica continúan en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda a los productores avícolas continuar con las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos, de acuerdo a la Resolución Senasa 1699/2019”.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La ropa inteligente avanza en plena crisis climática

LE PUEDE INTERESAR

Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero

Además, recordaron a los responsables de la sanidad y bienestar de las aves en predios comerciales, como así también a los tenedores de aves de traspatio, la importancia de notificar rápidamente una sospecha de IAAP al Senasa, ya que “una detección temprana ante un eventual brote facilita la contención del virus y evita su propagación”.

En caso de detectar signos clínicos compatibles con la enfermedad, como mortandad, sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria en aves domésticas, se debe dar aviso inmediato al Senasa, por medio de cualquiera de los canales habilitados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

Loterías y quinielas

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap
Últimas noticias de Información General

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero

Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día

Al final cancelaron la presentación del nuevo libro de Ludovica Squirru en el Planetario tras la polémica en redes
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
La Ciudad
El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo
La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres
“Apagón” de Apps y más polémica con los taxistas
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla