Fecha de pago para jubilados y pensionados de Anses

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre de 2025 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Como es habitual, las fechas se establecen de acuerdo con la terminación del número de documento de identidad de los beneficiarios e incorporan los montos actualizados por la fórmula de movilidad, junto con los refuerzos vigentes para quienes perciben haberes mínimos.
Los pagos se efectuarán del 8 al 28 de octubre, según la prestación, y los titulares podrán consultar sus recibos y montos desde el inicio del calendario a través de la plataforma Mi ANSES, que el organismo puso a disposición de los beneficiarios.
En el caso de los jubilados y pensionados que perciban haberes que no superen la mínima cobrarán en octubre según la terminación de su DNI: el día 8 los terminados en 0; el 9, los finalizados en 1 y 2; el 13, los terminados en 3; el 14, los terminados en 4; el 15, los terminados en 5; el 16, los terminados en 6; el 17, los terminados en 7; el 20, los terminados en 8; y finalmente, el 21 de octubre, los documentos terminados en 9.
Para quienes perciban jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, el cronograma de pagos del mes de octubre será el siguiente: el 22 cobrarán los DNI terminados en 0 y 1; el 23, los finalizados en 2 y 3; el 24, los terminados en 4 y 5; el 27, los que concluyen en 6 y 7; y el 28 de octubre, los terminados en 8 y 9.
