Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía |En medio de la tensión cambiaria

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

Se reúne en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien reiteró su apoyo a la gestión de Milei. Pero aclaró que no habrá una inyección directa de fondos

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

scott bessent y luis caputo se verán las caras una vez más/archivo

3 de Octubre de 2025 | 02:41
Edición impresa

El ministro Luis Caputo viajará hoy a Estados Unidos para encabezar una misión oficial junto al equipo ecxonómico que integran José Luis Daza, Pablo Quirno y Santiago Bausili. La visita se produce luego de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, volviera a respaldar públicamente al Gobierno de Javier Milei y precisara que la ayuda financiera en discusión “no es dinero fresco” sino una línea de swap por alrededor de U$S20.000 millones.

El funcionario estadounidense lo aclaró en sus redes sociales y en una entrevista con la cadena CNBC, donde sostuvo: “No estamos poniendo dinero en Argentina, le estamos dando una línea de swap”. De este modo, buscó despejar dudas sobre el alcance del acuerdo y al mismo tiempo ratificó que el Tesoro “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” con el fin de contribuir a la estabilización de la economía argentina.

La misión económica de Caputo tiene un fuerte componente político y técnico. Si bien no trascendió la agenda detallada, se espera que la reunión en Washington sirva para avanzar en la implementación del swap y evaluar la situación de reservas, una de las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional y de los inversores.

El viaje se da en medio de un clima de elevada tensión en los mercados, con el dólar oficial a $1.450 en el Banco Nación, los financieros superando los $1.500 y el mayorista se ubica apenas 4% por debajo del techo de la banda de flotación. El riesgo país, medido por JP Morgan, cerró en 1.264 puntos, reflejando la cautela de los inversores (ver Pág.5).

En paralelo, operadores del mercado señalaron que el Tesoro comenzó a utilizar divisas provenientes de la baja de retenciones al agro para intervenir en las cotizaciones. Estimaron que en la última jornada las ventas oficiales rondaron entre U$S300 y U$S450 millones. La maniobra busca contener la presión cambiaria, pero abre interrogantes sobre la capacidad de acumulación de reservas.

El FMI volvió a advertir esta semana sobre la necesidad de reforzar la posición del Banco Central. La vocera Julie Kozack insistió en que la Argentina debe mantener un fuerte anclaje fiscal y un marco monetario coherente para sostener la baja de la inflación y reconstruir reservas. Además, subrayó que Milei necesita “un amplio apoyo político” para avanzar con las reformas (ver aparte).

LE PUEDE INTERESAR

Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Más allá de la coyuntura cambiaria, la atención del mercado está puesta en los vencimientos de deuda. Solo en enero el gobierno de Javier Milei debe afrontar pagos por unos U$S4.000 millones. Y para 2026, los compromisos trepan a entre U$S17.000 y U$S19.000 millones, según los instrumentos contemplados. Esa cifra equivale a cerca del 40% de las reservas brutas del BCRA, que rondan los U$S42.000 millones.

La magnitud de esas obligaciones explica el interés oficial por ampliar los acuerdos financieros y sumar respaldo internacional. El swap con el Tesoro estadounidense aparece en ese contexto como una herramienta clave para oxigenar las cuentas externas, aunque sin aportar dólares de libre disponibilidad en el corto plazo.

En la antesala del encuentro con Caputo, Bessent rechazó las críticas que apuntan a que el Tesoro busca beneficiar a inversores norteamericanos con presencia en el país. “No podría haber más fallos en esa idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos allí. Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, afirmó.

El mensaje muestra que la asistencia a la Argentina también tiene una dimensión geopolítica. En un año electoral, Washington observa de cerca la estabilidad de un socio estratégico en la región y busca evitar sobresaltos financieros que puedan alterar el escenario regional.

Con este telón de fondo, Caputo y su equipo llegan a Washington en busca de precisiones sobre el swap y de señales que calmen a los mercados locales. La expectativa es que de la reunión surja un esquema concreto para implementar la línea de monedas, al tiempo que se avance en el diseño de instrumentos que permitan asegurar los pagos de deuda próximos.

En definitiva, la misión de Caputo representa un nuevo capítulo en la búsqueda de oxígeno financiero para la Argentina. Lo que se discuta en Washington no solo será clave para el futuro inmediato de la gestión Milei, sino también para el rumbo de una economía que sigue bajo la lupa de los inversores internacionales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap
Últimas noticias de Política y Economía

Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

El endeudamiento que pide Kicillof, frenado
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
VIDEO. Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Información General
Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla