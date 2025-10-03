Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
En la práctica de ayer volvió a colocar a Nelson Insfrán. ¿Seguirá el Mono o como probó en la semana atajará Ingolotti?
El entrenador uruguayo continuó con las pruebas para el partido con Sarmiento al realizar una breve práctica de fútbol (no más de 25 minutos) en la que no terminó de despejar las dudas, ya que en el final del ensayo Nelson Insfrán retomó el arco albiazul.
El miércoles, Orfila le había dado la titularidad a Luis Ingolotti -que no atajó aún en el ciclo del DT charrúa - pero ese cambio de los minutos finales del entrenamiento le puso un signo de pregunta a la modificación.
Otra nota saliente es la confirmación de que Juan Jesús Yangali debutará como titular con la casaca albiazul. El volante que llegó de San Telmo formará el doble cinco con Augusto Max, por lo que salen Nicolás Garayalde y el lesionado Facundo Di Biasi, quien en los próximos días será operado de la rotura de ligamentos cruzados. En el lateral derecho Juan de Dios Pintado ingresó en lugar del suspendido Corbalán, mientras que Germán Conti reemplazó a Renzo Giampaoli (también lesionado) en la zaga.
Además, Jeremías Merlo fue titular en lugar de Manuel Panaro, Bautista Merlini entró por Mateo Seoane y Alejandro Piedrahíta formó parte del equipo en lugar de Norberto Briasco para darle forma a un 4-2-3-1.
Si se confirma el dibujo táctico, no solamente estamos hablando de hasta posibles ocho cambios en relación al partido contra Rosario Central sino del cuarto esquema plasmado por Orfila en las últimas fechas, ya que jugó 4-4-2 con Unión, 3-5-2 ante Riestra, empezó con el 4-3-3 contra Central y ahora volvería a su dibujo inicial con cuatro defensores, dos volantes centrales y tres jugadores de ataque detrás del centrodelantero.
La probable formación, si finalmente se confirma la variante en el arco, sería con Luis Ingolotti; Juan de Dios Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Jeremías Merlo o Manuel Panaro; Marcelo Torres.
El plantel entrenará está mañana en Estancia Chica y a las 13.30 emprenderá viaje a Junín en ómnibus. En el centro de aquella ciudad la delegación se alojará en el Hotel Comahue.
