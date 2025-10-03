Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Motociclistas fallecidos

Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata

Un hombre y un joven se sumaron a la fatídica lista de víctimas fatales, en un drama urbano que no tiene freno en nuestra región

Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata

La escena del accidente en la Av. 122 que terminó en tragedia / EL DIA

3 de Octubre de 2025 | 02:38
Edición impresa

Dos muertes más a causa del infierno del tránsito en La Plata. Por eso el dolor de una problemática que no encuentra freno.

Se trata de dos motociclistas, uno de ellos identificado como Jorge Raúl Barzabal, quien se encontraba internado en gravísimo estado en el hospital San Martín, a causa de las heridas que había sufrido en 122 entre 69 y 70 el martes pasado.

En ese lugar, por causas que ahora son motivo de una investigación judicial, su rodado Mondial 110 fue impactado por un Chevrolet Corsa oscuro.

El golpe fue fortísimo y las consecuencias fatales.

Según pudo saber este diario y, se refleja en la imagen de esta nota, el Barzabal se elevó por el aire y pegó de lleno contra el parabrisas del rodado, que quedó astillado.

Después la inercia completó la fatídica maniobra.

Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma

Berisso: hallan muerto a un ciudadano colombiano que se tiró a nadar en el río

El hombre cayó pesadamente sobre el pavimento, inconsciente.

La ambulancia llegó rápido, pero el estado de salud de la víctima no era alentador.

Los traumatismos fueron severos y los médicos que lo recibieron no pudieron salvarle la vida.

Así, con la noticia del fallecimiento de Barzabal, las actuaciones se recaratularon a “homicidio culposo”.

El expediente tramita por ante la UFI Nº 14 de María Scarpino, quien ya mandó a relevar cámaras de seguridad y testigos en busca de acreditar la materialidad ilícita y la autoría responsable.

En principio, se trató de una imprudencia humana, no falla mecánica, aunque los voceros consultados por este diario indicaron que “la pesquisa recién comienza, faltan los resultados de todas las diligencias de prueba y recién con eso se podrá tener una precisión sobre la responsabilidad en este evento dañoso”.

Este hecho sin dudas potenció el drama vial, al que no se le encuentra salida y volvió a poner en el centro de la escena a las motos, cuya incidentes en los siniestros, sobre todo los que terminan con un resultado muerte, es muy significativo.

Hubo otro caso trágico, en Etcheverry, que elevó a 57 los fallecidos en accidentes.

Sucedió por la tarde en 44 y 235, con un motovehículo y un camión, cuyo conductor es un ciudadano paraguayo de 29 años.

El chico, Martín Valdez (21), perdió la vida camino al hospital de Romero.

Por si fuera poco, hay otra joven en estado desesperante, que había participado de una colisión en 3 y 51 el pasado miércoles.

La identificaron como Natalia Soledad Liporace (26), quien terminó con un trauma encéfalo craneal, pese a que en la escena quedó un casco.

“La Plata no tiene una estrategia integral para revertir el fenómeno; los controles son esporádicos y la concientización llega tarde”, advierte un especialista en seguridad urbana.

 

