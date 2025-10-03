Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Deportes |Final picante y con polémicas en el gigante de arroyito

A semifinales: River madrugó a Racing

El Millonario eliminó a la Academia de la Copa Argentina. Le ganó 1-0 con gol de Salas en el arranque. Lo espera la Lepra mendocina

River eliminó a Racing con un gol de salas, y se clasificó a las semifinales de la copa argentina / Fotobaires

3 de Octubre de 2025 | 03:34
Con un final caliente y de poco juego, River se quedó con el clásico y la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina, ante Racing en el Gigante de Arroyito, que contó con el gol de Maximiliano Salas en el amanecer del partido. Ahora el Millonario espera en la siguiente instancia por Independiente Rivadavia.

La ciudad de Rosario quedó paralizada desde temprano por un partido a la altura, y como siempre, los hinchas fueron los primeros en darle color a un Estadio colmado por las dos parcialidades.

Por su parte, el partido comenzó con el ritmo de un duelo de esta talla, con presión y nerviosismo. De esta forma fue que llegó el primer gol en la tarde rosarina, con errores y aprovechamientos. Tras un ataque que Racing no pudo exprimir, River puso en valor la contra con un pase profundo de Acuña para Colidio que ganó la cuerda y centró por lo bajo para Maxi Salas, que dentro del área no perdonó y cruzó la pelota al palo izquierdo de Cambeses.

Así, a los 4 minutos el Millonario se ponía en ventaja con la inexorable ley del ex y de manera precoz, cosa que aturdió al rival, ya que el tanto lo tomó por sorpresa.

Con el pasar de los minutos la Academia comenzó a acomodarse, tomando un rol más protagónico, y adelantándose en el campo de juego, generando más aproximaciones, a su favor, tuvo las imprecisiones defensivas de los de la banda, que igualmente no pudo efectivizar en gol.

En este sentido, una de esas fue la de Maravilla Martínez que rompió líneas ante Martínez Quarta, aunque falló en el toque final tras la salida de Armani. Quien más tarde le imposibilitó el gol a Zuculini conteniendo el cabezazo del volante central.

Lo cierto, es que a pesar del resultado, River no pudo centralizar y ser superior en el juego, ya que Racing no bajó la guardia ante la desventaja, quien a su vez, por momentos pareció tener el partido controlado, aunque defensivamente el panorama fue otro. Los desbordes de Colidio y los dominios de Salas complicaron el trabajo de Mura y Pardo, a quienes ocasionalmente el campo de juego se les hizo muy ancho.

Al mismo tiempo, el enojo de Marcelo Gallardo fue notorio, ya que al igual que su rival, las falencias en la última línea alteraron el normal funcionamiento esperado.

Los puntos más alto del elenco de Núñez fueron Maxi Salas y Colidio, que fueron los protagonistas del primer grito millonario, y los que más desequilibraron en la ofensiva. En tanto, en el cuadro albiceleste, Rojas tuvo buenos desbordes y Martínez presencia en el área, aunque estuvo dubitativo.

Ya en el complemento, el ritmo vibrante y voraz de un clásico en una instancia de mata mata continuó, con Racing llevando a River a campo rival, y con el Millonario atento a los contraataques buscando la velocidad de Colidio y la profundidad de Nacho Fernández, que ingresó antes del inicio de la segunda mitad en lugar de Juafer Quintero.

A los 15 minutos, el partido fue interrumpido por las bengalas encendidas en la parcialidad de académica, que en el mejor momento de su equipo, enfriaron el partido. A su vez, el árbitro le pidió a Costas que inste por la calma. Pese a los pedidos, el encuentro estuvo demorado por 10 minutos, aunque la visibilidad era mala.

Tras la reanudación, Racing comenzó a tener falta de espacios y poco control del balón. Aunque intentó lastimar con pelotas paradas, las cuales River generó innecesariamente, pero el Millonario ganó siempre de arriba, solucionando esa falencia que venía arrastrando en partidos anteriores.

Racing no encontró los espacios y desaprovechó las falencias defensivas del Millonario

Con el transcurso de los minutos el partido se reinició, el ritmo empezó a mermar y de esa manera, el juego se hizo más disputado y friccionado, lo que benefició a los dirigidos por Gallardo, ya que se aprovecharon de la desesperación rival. Siguiendo esta línea, después de los 20 cada vez se jugó menos.

Para colmo, en el final del tiempo regular, Maravilla Martínez recibió la segunda amonestación infantilmente luego de un manotazo, lo que significó su expulsión y dejar al equipo con un hombre menos, en un momento decisivo.

Tras esta situación y la de las bengalas, el colegiado optó por agregar 14 minutos más, donde el enojo y euforia de los futbolistas tomó el papel principal, con un juego más duro y de infracciones, donde por momentos el Mastrángelo no impuso su figura y dejó que el final se siga calentando. A su vez, dio 2 minutos más, ya que de los que había agregado originalmente se perdieron entre reproches y jugadas aisladas.

De esta forma, con un segundo tiempo sin fútbol y polémicas, River mantuvo la ventaja que sacó en el primer tiempo para obtener la clasificación a la semifinal del torneo federal. Objetivo que sirve para levantar los ánimos tras la eliminación en Libertadores. Ahora, los dirigidos por Marcelo Gallardo esperan por Independiente Rivadavia en el partido pre final.

Por su parte, tras esta derrota, Racing focalizará todas las energías en el tramo final del Clausura, aunque principalmente la mirada estará centrada en los partidos ante Flamengo en la máxima competencia del continente.

 

 

 

