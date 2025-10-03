¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?

Mientras el juez que investiga la tragedia del fentanilo contaminado se reunió con integrantes de la Comisión Especial creada por la Cámara de Diputados de la Nación para analizar cuestiones técnicas que posibiliten avances legislativos en la materia, se conoció que cinco días después de que la ANMAT denunciara penalmente la circulación del medicamento adulterado, que hasta el momento provocó la muerte de al menos 124 personas, los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participaron de una reunión clave con el director general de los laboratorios implicados, Javier Tchukran.

En ese encuentro, realizado el 17 de mayo de 2025 en la casa del propio Tchukran, se gestó lo que la Justicia considera un intento deliberado de encubrimiento.

“Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba. Por suerte, gracias a Dios. Todo lo que tenemos en los servidores de información, lo borramos todo. No hay un solo gramo de información”, se lo escucha decir a Tchukran en uno de los registros hallados en su teléfono, que contenía imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su domicilio. El video es ahora una de las pruebas más comprometedoras del expediente.

La evidencia fue incorporada por el juez federal Ernesto Kreplak, que procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas de la reunión: los hermanos García Furfaro y Tchukran. Todos enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales agravada por el resultado de muerte, delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión.

La secuencia es contundente: el 12 de mayo, la ANMAT realizó la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio Ramallo. Un día después, el juez Kreplak ordenó allanar la planta y también la vivienda de Tchukran. Fue allí donde se secuestró su celular, que contenía las imágenes del encuentro del 17 de mayo. La reunión fue interpretada por los investigadores como parte de un plan de encubrimiento para eliminar rastros.

Unos días atrás, el expediente había sumado otro testimonio clave. Eduardo “Ruso” Darchuk, técnico químico y exjefe de producción en el laboratorio Ramallo, declaró bajo juramento que en mayo pasado, durante una reunión interna, una de las jefas de control microbiológico —la técnica Adriana Iudica— reconoció que una muestra de fentanilo “dio positivo”, pero que no lo informó. “La verdad, me olvidé”, habría dicho Iudica, según reconstruyó Darchuk ante el juez.

De aquella reunión también participaron Diego García Furfaro y Tchukran. “Tchukran empezó a los gritos, Diego también empezó a las puteadas”, relató el testigo. “¿Por qué no dijiste, boluda? Lo levanto, lo tiro todo a la mierda. Si nosotros levantamos lotes y listo”, habría reaccionado el empresario. La escena fue incorporada al expediente como una evidencia de la desidia en los controles internos y la falta de protocolos frente a una irregularidad que, de haber sido reportada, podría haber evitado la tragedia.

Ariel García Furfaro, señalado como el principal responsable del laboratorio, ya había sido procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. La Justicia les dictó prisión preventiva y les impuso embargos por cifras astronómicas: un billón de pesos a Ariel y quinientos mil millones a Diego. Todos integraron, en distintos momentos, el directorio de Ramallo S.A. y HLB Pharma Group.

El caso, que ya acumula 17 imputados y siete detenidos, expuso no solo irregularidades empresariales, sino también fallas graves en el sistema de control estatal.