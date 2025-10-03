Trump reparte despidos y castigos a opositores

Trump está definiendo la eliminación de “muchas agencias demócratas” como parte de sus esfuerzos por reducir el gasto federal /Archivo AP

El presidente estadounidense Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, reuniéndose ayer con el director de presupuesto Russ Vought para discutir recortes de gastos “temporales o permanentes” que podrían establecer una dinámica de perder-perder para los legisladores demócratas.

Trump anunció la reunión en las redes sociales a la mañana, diciendo que él y Vought determinarán “cuáles de las muchas agencias demócratas” serán eliminadas -como parte de sus esfuerzos por reducir el gasto federal amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes “irreversibles” a las prioridades demócratas.

“No puedo creer que los demócratas de la izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, escribió Trump en su cuenta de redes sociales. “No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, ¡hacer grande a Estados Unidos otra vez!”

El mensaje fue notable por su explícita aceptación del Proyecto 2025, un polémico plan de políticas elaborado por la Fundación Heritage del cual Trump se distanció durante su campaña de reelección. El esfuerzo apuntaba a remodelar el gobierno federal en torno a políticas de derecha, y los demócratas señalaron repetidamente sus objetivos para advertir sobre las consecuencias de un segundo gobierno de Trump.

El miércoles, Vought ofreció un primer ataque de la presión que esperaba ejercer sobre los demócratas. Anunció que estaba reteniendo 18.000 millones de dólares para el túnel ferroviario del río Hudson y la línea de metro (subte) de la Segunda Avenida en la Ciudad de Nueva York, que han sido defendidos por el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, en el estado natal de ambos. Vought también está cancelando 8.000 millones de dólares en proyectos de energía verde en estados con senadores demócratas.

Por su parte, la Casa Blanca se está preparando para despidos masivos de trabajadores federales en lugar de simplemente suspenderlos, como es la práctica habitual durante un cierre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a principios de esta semana que los despidos eran “inminentes”. “Si no quieren más daño a sus electores en casa, entonces necesitan reabrir el gobierno”, dijo Leavitt ayer sobre los demócratas.

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA

Vought, con sus gafas y su barba, ha emergido como una figura central en el cierre, prometiendo posibles despidos de empleados gubernamentales que serán una demostración de fuerza por parte del gobierno de Trump, así como una posible responsabilidad dado el debilitamiento del mercado laboral y el descontento existente de los votantes con la economía.

El objetivo estratégico es aumentar la presión política sobre los legisladores demócratas, ya que las agencias encargadas de la protección del medio ambiente, la equidad racial y el abordaje de la pobreza, entre otras cosas, podrían desaparecer durante el cierre.

Pero los legisladores demócratas también ven a Vought como el artífice de una estrategia para negarse a gastar los fondos aprobados por el Congreso, utilizando una herramienta conocida como “rescisión de bolsillo”, en la que el gobierno presenta planes para devolver el dinero no gastado al Congreso justo antes del final del año fiscal, lo que provoca su caducidad. Todo esto significa que las prioridades de gasto de los demócratas podrían estar en peligro, independientemente de si desean mantener el gobierno abierto o parcialmente cerrado.

Antes del final del año fiscal en septiembre, Vought utilizó la rescisión parcial para bloquear el gasto de 4.900 millones de dólares en ayuda exterior.

Los funcionarios de la Casa Blanca se negaron a especular sobre el futuro uso de las rescisiones parciales tras su implementación a finales de agosto. Sin embargo, un excolega de Vought, que insistió en mantener el anonimato para poder hablar sobre los planes del director de presupuesto, afirmó que las futuras rescisiones parciales podrían ser 20 veces mayores.

Ayer fue el segundo día del cierre, y ya el tono está elevado. La estrategia agresiva del gobierno es lo que ciertos legisladores y observadores del presupuesto temían si el Congreso, que tiene la responsabilidad de aprobar la ley para financiar al gobierno, no hacía su trabajo y cedía el control a la Casa Blanca.

Durante una conferencia telefónica privada con legisladores republicanos de la Cámara el miércoles por la tarde, Vought les informó sobre los despidos que comenzarán en los próximos días. Es una extensión del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk, que redujo el gobierno federal a principios de año. “Estas son todas cosas que el gobierno de Trump ha estado haciendo desde el 20 de enero”, dijo Jeffries, refiriéndose al primer día del presidente en el cargo. “La crueldad es el objetivo”.

SIN FINAL A LA VISTA

Sin un final fácil a la vista, la disputa corre el riesgo de prolongarse más en octubre, cuando los trabajadores federales que permanecen en el trabajo comenzarán a perder sus cheques de pago. La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), no partidista, ha estimado que aproximadamente 750.000 trabajadores federales permanecerán suspendidos en cualquier día durante el cierre, una pérdida de 400 millones de dólares diarios en salarios.

Los efectos económicos podrían extenderse a la economía en general. Los cierres anteriores vieron “una reducción de la demanda agregada en el sector privado de bienes y servicios, reduciendo el PBI”, advirtió la CBO.

EN “GUERRA” CON LOS NARCOS

En otro orden, Trump declaró que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y afirmó que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado no internacional”, según un memorando del gobierno obtenido ayer por The Associated Press, tras los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe. La medida se toma luego que el mes pasado el ejército estadounidense llevó a cabo tres ataques mortales contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe. Al menos dos de esas operaciones se realizaron contra embarcaciones que salieron desde Venezuela. Esos ataques se registraron luego de un aumento de las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe.