Ángel de Brito reveló los chats con Fernanda Iglesias después de la pelea en las redes: "Sos una mentirosa serial"

Pasado el duro cruce mediático entre Ángel de Brito y Fernanda Iglesias, en el que la periodista lo acusó de haberla dejado sin trabajo y de Brito respondió con duras declaraciones, el conductor decidió dar un paso más.

Para desmentir la versión de su excompañera, publicó en redes sociales los chats privados de la última conversación que mantuvieron antes de que ella se alejara definitivamente del programa de América y allí la trató de "mentirosa serial"

En los mensajes en cuestión, se puede leer cómo Fernanda Iglesias le explica a De Brito que había decidido no ir a la última grabación porque no quería "caretear" una despedida. "Hola, no fui ayer porque me llamó Lucas y me dijo que igual me iban a pagar diciembre si no iba. Me dijo que te iba a avisar a vos. La verdad no me dio ganas de ir tampoco porque no quería caretearla con que estaba feliz y menos con que me hagan una despedida", le escribió la panelista, antes de confesar: "Te quiero y te voy a extrañar".

Así, la inmediata respuesta de Ángel fue tajante: "¿No te parece que me tendrías que haber escrito a mí antes que a Yanina, hablar en Instagram o con Carmen?". Ante esto, Iglesias reconoció: "Sí, tendría que haberlo hecho. Estaba abrumada y no lo pensé. Perdón".

Finalmente, la charla cierra en un tono más afectuoso, donde Fernanda remarcó: "Te quiero mucho y te admiro, lo sabés, pero no podía seguir". De Brito, por su parte, respondió: "Sabés que siempre te quise, aposté y confié en vos".