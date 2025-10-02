José Luis Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a Fred Machado

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió a responder públicamente luego de que trascendiera que había recibido una transferencia de 200 mil dólares de una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado, el empresario detenido por causas vinculadas al narcotráfico. A través de un video difundido en sus redes sociales, Espert negó que se haya tratado de un aporte de campaña y buscó despejar las sospechas que lo relacionan con un financiamiento irregular en las elecciones presidenciales de 2019.
Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS— José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025
En su mensaje, el economista explicó que conoció a Machado en aquel año, cuando el empresario lo invitó a presentar su libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Según relató, aceptó viajar en su avión privado y lo agradeció públicamente. Poco después decidió lanzarse como candidato a presidente, en un proceso que –admitió– lo encontró sin experiencia en el mundo de la política y en el armado de campañas. En ese contexto, dijo, muchas personas se acercaron a ofrecer colaboración, entre ellas Machado, a quien definió como “uno de los tantos que ayudaron”.
El dirigente liberal también sostuvo que la transferencia en cuestión respondía a un vínculo profesional y no político. “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, precisó. Y aclaró que los pagos recibidos fueron por trabajos de investigación y consultoría, desvinculándolos de su carrera electoral.
En su defensa, Espert remarcó cinco puntos: que el dinero no formó parte de su campaña ni de actividades públicas, que cada ingreso fue debidamente justificado, que nunca recibió fondos de origen ilícito, que las tareas cobradas se limitaron a estudios económicos, y que, aunque pudo haber sido ingenuo en algunos vínculos, “delincuente jamás”.
