Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |Ciclo 2026

Comienza la inscripción a los colegios de la UNLP

Comienza la inscripción a los colegios de la UNLP
3 de Octubre de 2025 | 02:37
Edición impresa

La Prosecretaría de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata dio a conocer el cronograma oficial para la preinscripción a sus colegios para el año lectivo 2026. Las fechas, modalidades y requisitos ya fueron definidos para aspirantes de nivel inicial, primario y secundario. La preinscripción para los colegios de la UNLP será realizada entre el lunes 6 y el 24 de octubre, a través del sistema SIPECU virtual.

Según indicaron, las y los aspirantes deberán registrarse primero para luego completar la planilla de datos y cargar la documentación solicitada. Quienes completen correctamente el trámite y sean aceptados recibirán un número de sorteo.

El nivel inicial y primario, estará habilitada la inscripción para la Escuela Graduada “Joaquín V. González”. En el nivel secundario, los colegios involucrados son: Colegio Nacional “Rafael Hernández”, Liceo “Víctor Mercante” y Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. de Santo”.

En el caso del Bachillerato de Bellas Artes, quienes aspiren deberán elegir un lenguaje artístico (Artes Visuales, Artes Musicales o Artes Audiovisuales). Para Artes Visuales y Musicales, el aspirante también debe elegir turno (mañana o tarde) que no coincida con el de la escuela primaria de origen. Para el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, también se habilita la línea de ingreso para el Bachillerato en Energía y Sustentabilidad.

El sorteo público para la asignación de vacantes tendrá lugar el martes 18 de noviembre de 2025, en la Sala del Consejo Superior del Rectorado, calle 7 Nº 776. El orden del sorteo será: 9 horas para la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, 10 horas para el Liceo “Víctor Mercante”, 10:30 horas para el Colegio Nacional “Rafael Hernández” (plan básica y bachillerato) y 11:15 horas para el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. de Santo”.

El acto se transmitirá en vivo por streaming y los resultados se publicarán inmediatamente en el siguiente link: www.resultados-colegios.unlp.edu.ar

LE PUEDE INTERESAR

Fecha de pago para jubilados y pensionados de Anses

LE PUEDE INTERESAR

Primer mural de “La Sagrada familia”

También habrá un canal de consulta mediante Telegram con @SipecuBot: quienes envíen “documento (número)” recibirán comunicación sobre el estado de su inscripción.

Además, explicaron que para la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti” ubicada en el partido de 25 de Mayo, la inscripción será presencial entre el 6 de octubre y el 27 de noviembre de 2025, según el horario que determine el establecimiento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Fecha de pago para jubilados y pensionados de Anses

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Loterías y quinielas

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap
Últimas noticias de La Ciudad

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla