VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares

Custodiado por un fuerte operativo de seguridad, Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, arribó a la Argentina durante la madrugada de este viernes tras ser expulsado de Perú. Se trata de una pieza clave en la investigación por el brutal triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela.

El operativo comenzó ayer por la tarde en Lima. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó poco después de las 16.30 con un contingente de policías federales e integrantes de fuerzas provinciales que viajaron especialmente para trasladar al sospechoso. La entrega se concretó a las 17.36, luego de una conferencia de prensa en la que las autoridades peruanas confirmaron que el trámite administrativo de expulsión se realizó en tiempo récord. Ozorio, argentino de 28 años, fue escoltado al avión con chaleco antibalas y bajo una custodia de doce efectivos.

El vuelo partió desde Lima a las 17.53 y, tras una escala técnica, aterrizó durante la madrugada en la base aérea de El Palomar. Desde allí, el sospechoso quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales de nuestro país. A diferencia de su presunto jefe, Tony Janzen Valverde Victoriano -alias “Pequeño J” y de nacionalidad peruana-, Ozorio fue expulsado de inmediato, mientras que el líder de la organización deberá atravesar un proceso de extradición que puede extenderse varios meses.

Según adelantó el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, Ozorio será indagado a primera hora de esta jornada. Además trascendió que enfrentará un interrogatorio bajo estrictas medidas de seguridad, con calles cortadas en las inmediaciones de la fiscalía de San Justo. Aunque evitó precisar qué rol tuvo dentro del triple femicidio, Arribas lo señaló como coautor y destacó que todavía rige el secreto de sumario, que hoy será levantado. “Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, había dicho Ozorio después de que un detective de la Policía Nacional de Perú le pusiera las esposas.

En paralelo, continúa la investigación con allanamientos en distintos puntos del Conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal también pidió acceso a las cámaras de seguridad del barrio de Flores, lugar donde habitualmente estaban las tres víctimas.

De esta forma la jornada de hoy se perfila como decisiva para la causa. Además de la declaración de Ozorio, la fiscalía prevé abrir los celulares incautados en distintos allanamientos. Entre los dispositivos secuestrados figura un iPhone cuyo desbloqueo, confirmaron peritos de la Policía Federal, podrá realizarse sin inconvenientes técnicos. “Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, explicó el fiscal Arribas. Los investigadores esperan que el análisis de los teléfonos revele contactos, movimientos determinantes y posibles vínculos de la organización criminal.