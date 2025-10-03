Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Policiales |El sospechoso fue trasladado al avión, un Embraer ERJ-140LR, fuertemente custodiado y con chaleco antibalas

VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares

Expulsado de Perú tras ser capturado, el presunto coautor del triple femicidio arribó al país bajo un estricto operativo. Estará cara a cara con el fiscal y, en paralelo, se abrirán los teléfonos secuestrados

VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares

Custodiado y con chaleco antibalas, así voló Ozorio hacia la Argentina

3 de Octubre de 2025 | 02:41
Edición impresa

Custodiado por un fuerte operativo de seguridad, Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, arribó a la Argentina durante la madrugada de este viernes tras ser expulsado de Perú. Se trata de una pieza clave en la investigación por el brutal triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela.

El operativo comenzó ayer por la tarde en Lima. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó poco después de las 16.30 con un contingente de policías federales e integrantes de fuerzas provinciales que viajaron especialmente para trasladar al sospechoso. La entrega se concretó a las 17.36, luego de una conferencia de prensa en la que las autoridades peruanas confirmaron que el trámite administrativo de expulsión se realizó en tiempo récord. Ozorio, argentino de 28 años, fue escoltado al avión con chaleco antibalas y bajo una custodia de doce efectivos.

El vuelo partió desde Lima a las 17.53 y, tras una escala técnica, aterrizó durante la madrugada en la base aérea de El Palomar. Desde allí, el sospechoso quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales de nuestro país. A diferencia de su presunto jefe, Tony Janzen Valverde Victoriano -alias “Pequeño J” y de nacionalidad peruana-, Ozorio fue expulsado de inmediato, mientras que el líder de la organización deberá atravesar un proceso de extradición que puede extenderse varios meses.

Según adelantó el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, Ozorio será indagado a primera hora de esta jornada. Además trascendió que enfrentará un interrogatorio bajo estrictas medidas de seguridad, con calles cortadas en las inmediaciones de la fiscalía de San Justo. Aunque evitó precisar qué rol tuvo dentro del triple femicidio, Arribas lo señaló como coautor y destacó que todavía rige el secreto de sumario, que hoy será levantado. “Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, había dicho Ozorio después de que un detective de la Policía Nacional de Perú le pusiera las esposas.

En paralelo, continúa la investigación con allanamientos en distintos puntos del Conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal también pidió acceso a las cámaras de seguridad del barrio de Flores, lugar donde habitualmente estaban las tres víctimas.

LE PUEDE INTERESAR

¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?

LE PUEDE INTERESAR

Ponen en tela de juicio la coartada de un policía

De esta forma la jornada de hoy se perfila como decisiva para la causa. Además de la declaración de Ozorio, la fiscalía prevé abrir los celulares incautados en distintos allanamientos. Entre los dispositivos secuestrados figura un iPhone cuyo desbloqueo, confirmaron peritos de la Policía Federal, podrá realizarse sin inconvenientes técnicos. “Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, explicó el fiscal Arribas. Los investigadores esperan que el análisis de los teléfonos revele contactos, movimientos determinantes y posibles vínculos de la organización criminal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Levantan el secreto del sumario y habría nuevas detenciones

“El móvil de la masacre: robaron 400 kilos de droga”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político

La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Policiales

¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?

Ponen en tela de juicio la coartada de un policía

Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata

Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo
La Ciudad
El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo
La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres
“Apagón” de Apps y más polémica con los taxistas
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla