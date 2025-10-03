Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía |Los mercados, con un ojo en eeuu

Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos

Rebote técnico en acciones y bonos, pero con señales de fragilidad. El contado con liquidación sigue en zona de los 1.550 pesos

3 de Octubre de 2025 | 02:40
Edición impresa

La rueda de ayer mostró un giro en el pulso de los mercados financieros argentinos. Tras cinco jornadas consecutivas de caídas, las acciones y los bonos soberanos lograron repuntar, aunque la mejora convivió con un aumento del riesgo país, que trepó 2,8% hasta los 1.264 puntos básicos según la medición de JP Morgan.

El telón de fondo estuvo marcado la confirmación del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington y por las declaraciones cruzadas desde Estados Unidos respecto al eventual respaldo financiero a la Argentina (ver Pág. 4).

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval subió 2,52% y alcanzó los 1.809.035,40 puntos. Medido en dólares, el avance fue de 3,9%. Dentro del panel líder se destacaron Transportadora de Gas del Norte, que ganó 8,52%, Metrogas con 8,29% y Grupo Supervielle con 6,21%. En Nueva York, los ADRs de compañías argentinas también cerraron en positivo: Supervielle sumó 4,26%, Galicia 4,21% y Loma Negra 3,09%.

En el segmento de deuda, los bonos soberanos en dólares cortaron la seguidilla de bajas. El AL30 subió 4,35% y el AL35 avanzó 5,15%. Analistas interpretaron la recuperación como un rebote técnico tras el fuerte ajuste de días anteriores, aunque advirtieron que la suba del riesgo país refleja que la confianza de fondo sigue debilitada.

Desde la consultora Portfolio Personal Inversiones remarcaron que “la nota política del día llegó desde Estados Unidos, donde Scott Bessent reafirmó su apoyo al gobierno de Javier Milei en redes sociales, aunque luego aclaró que el respaldo se limita a una línea de swap y no implica un desembolso directo de fondos”. La lectura en el mercado fue que el entusiasmo inicial se moderó al conocerse ese detalle, lo que condicionó el recorrido de los bonos y los ADRs.

El frente cambiario también concentró la atención. En el Banco Nación, el dólar minorista cerró en $1.450, mientras que en el mercado mayorista se negoció a $1.424,50, con una suba de $1,50. El blue, en tanto, retrocedió cinco pesos y quedó en $1.455. Los financieros mostraron bajas: el contado con liquidación terminó en $1.549 (-1,6%) y el MEP en $1.525 (-1,4%).

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

LE PUEDE INTERESAR

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

El Tesoro intervino

Operadores señalaron que el Tesoro habría intervenido con cerca de 300 millones de dólares para contener la suba del mayorista, que se mantiene a menos de $60 del techo de la banda cambiaria. La estrategia oficial busca sostener la calma tras el cierre de la ventana de retenciones cero, que permitió al Tesoro acumular más de 2.100 millones de dólares en septiembre. Ese beneficio extraordinario ya quedó atrás y ahora el mercado enfrenta una menor oferta de divisas y la presión creciente por parte de importadores y particulares que buscan cobertura.

La dinámica se complejiza en la antesala de las elecciones del 26 de octubre. Con la liquidación de salarios en pesos, la demanda minorista de dólares vuelve a intensificarse y alimenta la presión sobre el tipo de cambio. En este contexto, la brecha cambiaria se ubica en niveles máximos desde la instauración del esquema vigente, lo que desalienta a los privados a vender divisas en el mercado oficial.

El alivio temporal que brindó el dólar agro se agotó y las intervenciones oficiales ganan protagonismo. Según Max Capital, el Tesoro utiliza depósitos propios por unos 2.500 millones de dólares para abastecer al mercado, mientras que el Banco Central complementa con ventas en el techo de la banda y operaciones en futuros, que ya alcanzan posiciones cortas de al menos 7.000 millones de dólares.

El dilema oficial pasa por sostener la estabilidad hasta los comicios a fuerza de intervenciones, o bien avanzar en nuevas restricciones para frenar la demanda minorista. Esta segunda vía, advierten los analistas, tendría costos reputacionales y podría ampliar aún más la brecha, con impacto inflacionario y social.

La jornada dejó un saldo mixto: acciones y bonos lograron un respiro, pero el riesgo país en alza y la presión cambiaria evidencian que la fragilidad del esquema financiero sigue presente. Los inversores mantienen la cautela, atentos tanto al desenlace electoral como a las definiciones en Washington.

En este escenario, los analistas esperan que octubre se consolide como un mes de alta sensibilidad a noticias externas e internas, con cada declaración internacional y cada resultado de sondeo electoral impactando de forma directa en los precios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Últimas noticias de Política y Economía

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

El endeudamiento que pide Kicillof, frenado
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla