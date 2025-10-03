Denuncian la presencia de "encapuchados" en la protesta de PAMI en La Plata

Los trabajadores del PAMI en La Plata llevaron a cabo ayer una protesta por aumento salarial y mejora de las prestaciones médicas y sociales y en ese marco denunciaron la presencia de personas "encapuchada" que no formaban parte del reclamo ni de la obra sociales.

Según expresaron desde el lugar del reclamo, en la Unidad de Gestión Local que se encuentra en Avenida 7 entre 35 y 36, "estamos acá realizando una protesta y un grupo de personas llegó con intenciones de amedrentar el reclamo".

Los manifestantes pusieron en el grito por la inesperada presencia de los desconocidos y le apuntaron a las autoridades de la obra social en La Plata.

"No vamos a abandonar la pelea contra el vaciamiento ni la defensa de los derechos de los y las jubilados y de los trabadores", expresaron.

Las protestas en PAMI recrudecieron hace dos semanas en el marco de un plan de lucha nacional por aumento de los sueldos y mejores prestaciones para los beneficiarios. Las medidas de fuerza incluyen ceses de actividades, manifestaciones y asambleas los días martes, miércoles y jueves.

