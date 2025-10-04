Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Bajó el riesgo país

El dólar oficial se movió poco, pero en la semana aumentó 100 pesos

El dólar oficial se movió poco, pero en la semana aumentó 100 pesos
4 de Octubre de 2025 | 02:30
Edición impresa

El dólar oficial cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del jueves. En la semana, el minorista oficial subió 7,4%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.454,279 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Tras cerrar en $1.350 el viernes pasado, el dólar comenzó esta semana en alza, con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en donde el Gobierno dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

El dólar blue cotizó en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,70% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.424,50 sin cambios. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.482,19 para el techo de la banda.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,1% hasta $1.498,90, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,9% hasta los $1.534,15.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Fuerte respaldo de naciones por el juicio de YPF

LE PUEDE INTERESAR

Pedido y arenga a los intendentes para que “no bajen los brazos”

Los bonos en dólares registraron movimientos positivos, tras varias jornadas de elevada volatilidad, mientras que el índice S&P Merval cayó. En tanto, los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street finalizaron con mayoría de ganancias, en un contexto en el que el riesgo país cayó hasta los 1.165 puntos básicos, con lo que cerró una semana signada por las negociaciones de Argentina y Estados Unidos por un respaldo financiero, que finaliza con el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a ese país.

El Riesgo País cayó 7,80% hasta 1.165 puntos básicos, según JP Morgan.

En la Bolsa el S&P Merval registró una leve baja de 0,20% hasta los 1.805.024,20 puntos. Medido en dólares ganó 1,5%.

En un panel líder mayormente negativo, se destacaron las bajas de Irsa (-3,03%), Edenor (-2,30%) y Banco de Valores (-2,08%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron mayoría de subas. Las que más ganaron fueron Banco Macro (2,60%), Ternium (2,44%) y Grupo Financiero Galicia (2%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 3,33% y el AL35 subió 4,29%.

Los títulos soberanos en dólares cortaron días atrás una larga racha negativa y en esta rueda vuelven a mostrar comportamiento positivo. El Bonar 2041 y Bonar 2035 marcaron avances de hasta 5,1% y 5%, en ese orden, en un clima de selectividad por parte de los inversores.

La dinámica refleja que los operadores todavía procesan las señales que llegan desde Estados Unidos, luego de las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la reunión que mantendrá con el ministro de Economía, Luis Caputo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fuerte respaldo de naciones por el juicio de YPF
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico

Crece el escándalo: Feinmann mostró un video Espert tomando sol en la casa de Machado

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Últimas noticias de Política y Economía

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos
Espectáculos
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena
“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano
Rogó “misericordia”: Sean “Diddy” Combs, condenado a más de 4 años de prisión
Deportes
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti
El Granate y el Cuervo en un duelo clave
Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
Alerta River: Salas recibió dos fechas de suspensión
Policiales
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revés para Makintach y pericias clave en la causa
Captaba a menores y filmaba abusos sexuales
Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook
Información General
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida
Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján
Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla