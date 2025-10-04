Revés para Makintach y pericias clave en la causa

La jueza Julieta Makintach sumó un nuevo revés en la causa penal que enfrenta en San Isidro. Ayer, el juez de Garantías N°4 Esteban Rossignoli, autorizó a los fiscales a secuestrar y analizar los dos discos rígidos que la magistrada tenía en su despacho y que podrían contener información clave vinculada al documental “Justicia Divina”, filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La medida había sido pedida por los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Amallo, y respaldada también por los abogados querellantes Fernando Burlando y Rodolfo Baqué. Los dispositivos estaban bajo custodia en la Delegación de Tecnología Informática de San Isidro, a la espera de una resolución.

En su fallo, Rossignoli señaló que el CPU donde se encuentran los discos “es un bien propio del Poder Judicial bonaerense” y que Makintach, actualmente licenciada de sus funciones por decisión de la Suprema Corte, no tiene impedimento alguno para que se realice la pericia. “Es factible considerar que estos podrían contener información de interés para la investigación”, afirmó el magistrado.

El juez además aclaró que el análisis técnico deberá ser realizado por el Ministerio Público Fiscal o personal especializado, y que sólo se incorporarán a la causa aquellos datos estrictamente vinculados al hecho investigado. “La medida resulta necesaria para el avance de la investigación y no puede ser sustituida por otra”, agregó en la resolución. Ahora la Justicia espera determinar si la jueza guardaba material que podría comprometerla aún más.