La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”
El FMI y EE UU coordinan un amplio apoyo financiero para Argentina
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Denuncian al Gobierno por la exportación de granos sin retenciones
El dólar oficial se movió poco, pero en la semana aumentó 100 pesos
Pedido y arenga a los intendentes para que “no bajen los brazos”
Alerta por el dengue: proponen un plan de prevención y control
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobernador bonaerense se refirió a las denuncias que impactan sobre el Gobierno nacional y la figura de José Luis Espert. Pero antes, se había ocupado de la campaña electoral de su propio espacio.
Kicillof activó un grupo de Whats App que comparte con intendentes para enviar un mensaje: que nadie se relaje de cara a las elecciones generales del domingo 26 pese a la delicada situación por la que atraviesa la administración libertaria.
Kicillof envío un mensaje al grupo de intendentes de Fuerza Patria. El contenido del mismo incluyó dos links con piezas de campaña para redes -flyers, afiches y material de difusión para la militancia, que incluye hasta estampas para hacer remeras.
El mandatario pidió “un último esfuerzo” a los jefes comunales, cuyo desempeño fue decisivo para que Fuerza Patria le sacara casi 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En efecto, en sus distritos consiguieron amplias diferencias al poner en valor sus administraciones y sus propias figuras, ya que varios de ellos fueron candidatos testimoniales.
“Compañeros y compañeras. Estamos entramos en la recta final hacia las elecciones del 26. Les comparto diferentes materiales que hicimos para esta etapa. Van a encontrar unos flyers con la bajada a cada ciudad de nuestro mensaje general de campaña, sería bueno el sábado lo publiquen en sus redes y compartan”, escribió el gobernador en el grupo.
LE PUEDE INTERESAR
Tomando sol en la casa del empresario Machado
LE PUEDE INTERESAR
Pergamino: Emprendedores locales siguen conquistando España con sus helados
“Les mando un abrazo a todos y les pido que no bajemos los brazos y salgamos a abrazar a todos y a militar para que nos representen en el Congreso”, concluyó el mensaje que recibieron los intendentes.
Kicillof buscó con el mensaje que el peronismo no se relaje y que, por el contrario, ponga toda la carne en el asado de cara a las elecciones que se desarrollarán en tres semanas.
Si bien la mayoría de las encuestas dan cuenta de que Fuerza Patria se impondrá a La Libertad Avanza, en la Gobernación pretenden que el esquema oficialista se mantenga en funcionamiento a toda máquina. Creen que dar por descontado el triunfo podría ser un error fatal para el peronismo.
En ese contexto, incluso antes de los comicios de septiembre, el PJ sacaba cuentas y estimaba que podría quedarse con 15 de los 35 diputados nacionales que se pondrán en juego. Pero ahora, algunas voces hablar de entre 17 y 19.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí