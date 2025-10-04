Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Mensaje hacia el interior de fuerza patria

Pedido y arenga a los intendentes para que “no bajen los brazos”

4 de Octubre de 2025 | 02:28
Edición impresa

El Gobernador bonaerense se refirió a las denuncias que impactan sobre el Gobierno nacional y la figura de José Luis Espert. Pero antes, se había ocupado de la campaña electoral de su propio espacio.

Kicillof activó un grupo de Whats App que comparte con intendentes para enviar un mensaje: que nadie se relaje de cara a las elecciones generales del domingo 26 pese a la delicada situación por la que atraviesa la administración libertaria.

Kicillof envío un mensaje al grupo de intendentes de Fuerza Patria. El contenido del mismo incluyó dos links con piezas de campaña para redes -flyers, afiches y material de difusión para la militancia, que incluye hasta estampas para hacer remeras.

El mandatario pidió “un último esfuerzo” a los jefes comunales, cuyo desempeño fue decisivo para que Fuerza Patria le sacara casi 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

En efecto, en sus distritos consiguieron amplias diferencias al poner en valor sus administraciones y sus propias figuras, ya que varios de ellos fueron candidatos testimoniales.

“Compañeros y compañeras. Estamos entramos en la recta final hacia las elecciones del 26. Les comparto diferentes materiales que hicimos para esta etapa. Van a encontrar unos flyers con la bajada a cada ciudad de nuestro mensaje general de campaña, sería bueno el sábado lo publiquen en sus redes y compartan”, escribió el gobernador en el grupo.

“Les mando un abrazo a todos y les pido que no bajemos los brazos y salgamos a abrazar a todos y a militar para que nos representen en el Congreso”, concluyó el mensaje que recibieron los intendentes.

Kicillof buscó con el mensaje que el peronismo no se relaje y que, por el contrario, ponga toda la carne en el asado de cara a las elecciones que se desarrollarán en tres semanas.

Si bien la mayoría de las encuestas dan cuenta de que Fuerza Patria se impondrá a La Libertad Avanza, en la Gobernación pretenden que el esquema oficialista se mantenga en funcionamiento a toda máquina. Creen que dar por descontado el triunfo podría ser un error fatal para el peronismo.

En ese contexto, incluso antes de los comicios de septiembre, el PJ sacaba cuentas y estimaba que podría quedarse con 15 de los 35 diputados nacionales que se pondrán en juego. Pero ahora, algunas voces hablar de entre 17 y 19.

 

