Espert se reunió con Milei: “No me bajo nada”

La interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo. José Luis Espert confirmó que continuará con su candidatura a diputado nacional luego de reunirse anoche con Javier Milei en la Quinta de Olivos. “No me bajo nada”, aseguró en un mensaje publicado en X y dirigido al periodista Eduardo Feinmann, que analizaba su posible renuncia. El Presidente compartió el posteo con un retuit, reforzando su respaldo.
Durante toda la jornada, varios funcionarios del Gabinete habían presionado para que Espert diera un paso al costado. La polémica se desató luego de que el propio economista reconociera que, en su campaña electoral de 2019, recibió aportes de Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Viedma y requerido por la Justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
Pese a ese dato incómodo, Milei mantuvo su apoyo. “Yo le creo cuando me dice que no recibió plata de los narcos. Eso fue antes de que a Machado lo acusaran”, le expresó el mandatario en un encuentro que mantuvo más temprano con Mauricio Macri, también en Olivos.
Sin embargo, las tensiones dentro de la coalición no se disiparon. “Todo conduce a que se baje”, deslizó un integrante de la Mesa Política oficialista, en la que participan Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Otro ministro, en la misma línea, sostuvo: “Todo indica que se va”.
Las versiones crecieron con el correr de la tarde. Incluso, cuando Espert salió de su casa en Beccar y fue fotografiado camino a la residencia presidencial, las especulaciones sobre su renuncia eran cada vez más fuertes. Pero, tras el encuentro con Milei, el economista despejó las dudas: seguirá adelante con su postulación y lo hizo saber con un mensaje contundente.
