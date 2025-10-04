Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |A partir del 27 de octubre

Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos

Con la presencia de Karina Milei y Guillermo Francos, el Presidente y el jefe del PRO hablaron de ajustes para después de las elecciones

Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos
4 de Octubre de 2025 | 02:35
Edición impresa

El presidente Javier Milei calificó ayer como “muy fructífera” la reunión que mantuvo con el ex mandatario Mauricio Macri y dijo que acordaron “trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales” que necesita el país.

“Reunión en Olivos. Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”, sostuvo Milei en X.

La nueva reunión (la segunda en cinco días) entre el mandatario, Macri y Francos, que en esta oportunidad incorporó a Karina Milei, se produce en plena crisis política desatada por las recientes declaraciones del diputado libertario y actual cabeza de lista en la provincia, José Luis Espert, en la mira por presunto financiamiento de su campaña por parte del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, fraude y lavado de activos por la Justicia de los Estados Unidos.

El ex mandatario llegó solo a la residencia oficial pasadas las 17 y se retiró casi dos horas después.

Desde el entorno de Macri ratificaron la comunicación de Milei y destacaron que las reuniones con gobernadores y representantes de otras fuerzas serán después de las elecciones.

Cerca de Macri rechazaron que en la previa hubiese puesto como condición que José Luis Espert explicara su vinculación con Fred Machado. En privado, los macristas son muy críticos de la campaña libertaria. El jefe del PRO no mencionó al primer candidato del frente que integran amarillos y violetas en la Provincia. “Sigo creyendo que es inocente”, le dijo Milei a Macri, que en 2015 sacrificó a su amigo y entonces primer candidato Fernando Niembro.

Los cambios en el Gabinete, para después de octubre

Durante el encuentro entre Milei y Macri de este viernes no se habló de cambios en el gabinete, un tema que se había abordado en la reunión del domingo. El Presidente en una entrevista no descartó más cambios que los obligados por las candidaturas de Patricia Bullrich y Luis Petri. Pero se conversarán después de las elecciones de octubre.

Aunque esta vez no lo hizo, Macri había sugerido la necesidad de avanzar con cambios más profundos. Apunta a sus laderos que en casi dos años de gestión, la administración libertaria no tiene hitos para mostrar. Enfatiza que no se licitaron obras ni se privatizaron o cerraron empresas públicas y la interna a cielo abierto en el triángulo de hierro presidencial -o el “ancla de plomo”, como le decía el ex mandatario”- impide que la gestión camine.

El ex presidente evita explicitar un apoyo cerrado -aunque el PRO comparte listas con LLA en una decena de distritos, incluidas las dos Buenos Aires- y ante la incertidumbre electoral.

 

Javier Milei

Mauricio Macri

