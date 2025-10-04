Adorni dijo que el diputado aún debe aclarar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló ayer luego del video que publicó el diputado José Luis Espert en su cuenta de X, en un intento de explicar sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, vinculado al narcotráfico, y anticipó que el legislador deberá aclarar algunos detalles a futuro.

“Es probable que haya cosas que (Espert) tenga que seguir explicando y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando”, sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa, y sumó: “No hay que tenerle miedo a eso”.

En la misma línea, destacó el respaldo del presidente Javier Milei desde su cuenta de X, en apoyo a José Luis Espert, y remarcó que la corrupción existen “cuando se hayan malversados fondos públicos o las arcas públicas hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario” al tiempo que clarificó que “no se puede acusar de corrupción en el ámbito privado”.