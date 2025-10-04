La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida

La NASA confirmó que la Tierra está perdiendo su simetría hemisférica y, poco a poco, se oscurece. La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra que el planeta ya no refleja la radiación solar de forma equilibrada entre el hemisferio norte y el sur.

El estudio se basó en 24 años de observaciones satelitales y analizó el fenómeno conocido como simetría hemisférica en el albedo, es decir, la capacidad de la superficie terrestre de reflejar la luz solar hacia el espacio.

La investigación atribuye este desequilibrio principalmente al cambio climático.

La pérdida de hielo marino y nieve en el Ártico reduce superficies claras que antes reflejaban radiación y deja al descubierto áreas oscuras que absorben más calor.

El aumento de vapor en la atmósfera refuerza esta absorción.

La reducción de la contaminación industrial en regiones como Europa, Estados Unidos y China, aunque positiva en términos ambientales, también disminuyó la presencia de partículas que actuaban como espejos solares.

“Siempre observamos este comportamiento, pero aún no logramos una explicación completa”, reconoció Norman Loeb, físico del Centro de Investigación Langley de la NASA y director del estudio.

Posibles Consecuencias

Aunque la diferencia de reflejo detectada es mínima, los expertos advierten que sus efectos pueden acumularse con el tiempo y alterar fenómenos clave del sistema climático.

Entre las proyecciones:

- Mayor frecuencia de olas de calor.

- Derretimiento acelerado de glaciares.

- Cambios en la distribución de lluvias: la llamada Zona de Convergencia Intertropical —donde se concentra gran parte de las precipitaciones mundiales— ya se desplazó hacia el norte, lo que podría modificar el régimen hídrico en América Central, África subsahariana y el sudeste asiático.

Loeb advierte que el comportamiento de las nubes, que deberían compensar este desequilibrio, aún no muestra señales de hacerlo: “No lo veo, al menos por ahora”.

La NASA continuará el seguimiento a través del programa CERES, activo desde los años noventa, y planea utilizar modelos climáticos más avanzados para desentrañar las causas profundas de este cambio.

La conclusión general es muy clara para los científicos: la Tierra está dejando de comportarse como lo hacía hasta ahora, y el clima podría desviarse de lo esperado.