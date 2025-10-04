Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján

Miles de fieles vuelven a caminar a Luján este fin de semana: es en el marco de la 51ra Peregrinación a la Basílica de Luján que, como cada año, saldrá del barrio de Liniers en la Ciudad de Buenos Aires.

Un año más, Luján, la Capital Nacional de la Fe recibirá hoy y mañana a miles de personas que comenzarán a peregrinar desde el Santuario San Cayetano, ubicado en calle Cuzco entre Francisco de Vedia y Bynon.

Entre las sugerencias básicas para los fieles que hacen la peregrinación se cuentan la de caminar acompañado; llevar provisiones necesarias; usar ropa cómoda; zapatillas cómodas; cuidarse del sol y prestar atención a los controles.

Servicios reforzados

Como en cada peregrinación habrá servicios que se verán reforzados, como los del tren Sarmiento, al tiempo que AySA aportará agua potable para los peregrinos.

Según informó Trenes Argentinos, se dispusieron formaciones adicionales en la línea Sarmiento para aquellas personas que participen de la 51ra. Peregrinación a la Basílica de Luján.

De acuerdo a un comunicado, tanto hoy como mañana se dispusieron servicios adicionales en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes.

La empresa estatal indicó que durante la primera jornada unas siete formaciones circularán entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (de mañana).

En tanto, mañana se despacharán seis servicios en cada sentido: desde Luján los trenes partirán a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14, mientras que desde Moreno los servicios harán lo propio desde las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04.

“En cuanto a los trenes eléctricos, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02. Todos estos servicios tendrán paradas en las estaciones intermedias”, agrega el escrito.

Por su parte, AySA estará presente en la procesión con un operativo de asistencia de agua potable al establecer 12 camiones cisternas, ubicados a lo largo del trayecto de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica en Luján. La empresa instó a los fieles a que lleven su propia botella para recargar en los puestos de hidratación.