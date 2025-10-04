Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General |HOY Y MAÑANA

Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján

Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján
4 de Octubre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Miles de fieles vuelven a caminar a Luján este fin de semana: es en el marco de la 51ra Peregrinación a la Basílica de Luján que, como cada año, saldrá del barrio de Liniers en la Ciudad de Buenos Aires.

Un año más, Luján, la Capital Nacional de la Fe recibirá hoy y mañana a miles de personas que comenzarán a peregrinar desde el Santuario San Cayetano, ubicado en calle Cuzco entre Francisco de Vedia y Bynon.

Entre las sugerencias básicas para los fieles que hacen la peregrinación se cuentan la de caminar acompañado; llevar provisiones necesarias; usar ropa cómoda; zapatillas cómodas; cuidarse del sol y prestar atención a los controles.

Servicios reforzados

Como en cada peregrinación habrá servicios que se verán reforzados, como los del tren Sarmiento, al tiempo que AySA aportará agua potable para los peregrinos.

Según informó Trenes Argentinos, se dispusieron formaciones adicionales en la línea Sarmiento para aquellas personas que participen de la 51ra. Peregrinación a la Basílica de Luján.

De acuerdo a un comunicado, tanto hoy como mañana se dispusieron servicios adicionales en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra

La empresa estatal indicó que durante la primera jornada unas siete formaciones circularán entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (de mañana).

En tanto, mañana se despacharán seis servicios en cada sentido: desde Luján los trenes partirán a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14, mientras que desde Moreno los servicios harán lo propio desde las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04.

“En cuanto a los trenes eléctricos, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02. Todos estos servicios tendrán paradas en las estaciones intermedias”, agrega el escrito.

Por su parte, AySA estará presente en la procesión con un operativo de asistencia de agua potable al establecer 12 camiones cisternas, ubicados a lo largo del trayecto de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica en Luján. La empresa instó a los fieles a que lleven su propia botella para recargar en los puestos de hidratación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico

Crece el escándalo: Feinmann mostró un video Espert tomando sol en la casa de Machado

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Últimas noticias de Información General

Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país

La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida

Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Deportes
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti
El Granate y el Cuervo en un duelo clave
Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
Alerta River: Salas recibió dos fechas de suspensión
Espectáculos
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena
“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano
Rogó “misericordia”: Sean “Diddy” Combs, condenado a más de 4 años de prisión
Policiales
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revés para Makintach y pericias clave en la causa
Captaba a menores y filmaba abusos sexuales
Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook
La Ciudad
La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
Arranque de primavera y noche de alerta
Llegó el gran día para la comunidad de Tricolores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla