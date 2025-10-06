El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
VIDEO. Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert
Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: denuncian "mega estafa" y se suman más casos
El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"
El pedido de Florencio Randazzo a los votantes: "Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho"
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber
Daniela Celis habló del milagro de Thiago Medina: “Pudo hablar con sus hijas”
A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
¡Piedra libre! Con la hija de qué periodista tuvo una cita íntima Fede Bal: "Salimos, nos vemos y..."
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Lunes sin agua en una amplia zona de La Plata: trabajan en el acueducto de la calle 50
ANMAT prohibió la venta de una lavandina y productos cosméticos
Crisis política en Francia: renunció el primer ministro a menos de un mes de haber asumido
El Premio Nobel de Medicina 2025, para un hallazgo sobre la tolerancia inmune periférica
Cuenta DNI activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025
Postergan vencimiento del Impuesto Inmobiliario: ¿cuándo se tendrá que pagar la última cuota?
Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
La verdad de la milanesa: La Plata trepa en un “ranking”, entre preferencia y necesidad
Avanzan en La Plata con la recuperación de mobiliario y frentes vandalizados
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sébastien Lecornu no logró sumar apoyo al gabinete que había formado hace apenas 24 horas
Escuchar esta nota
Rodeado de críticas por todos los frentes, el nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció menos de 24 horas después de nombrar a su gobierno y tras menos de un mes en el cargo, sumiendo al país en una profunda crisis política.
La presidencia francesa indicó en un comunicado el lunes que el presidente Emmanuel Macron ha aceptado su renuncia. Lecornu había reemplazado a su predecesor, François Bayrou, para convertirse en el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año.
Lecornu, un fiel aliado de Macron, dijo que ya no se cumplían las condiciones para permanecer en el cargo tras no lograr construir un consenso. "Haría falta poco para que funcione", dijo Lecornu en su discurso de renuncia. "Siendo más desinteresado para muchos, sabiendo cómo mostrar humildad. Uno siempre debe poner a su país antes que a su partido", amplió.
Los opositores de Macron intentaron inmediatamente aprovechar la impactante renuncia, y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional pidió nuevas elecciones anticipadas o la renuncia del mandatario. "Esto plantea una pregunta para el presidente de la República: ¿puede seguir resistiendo la disolución de la legislatura? Hemos llegado al final del camino", dijo la líder de ultraderecha Marine Le Pen. "No hay otra solución. El único curso de acción sensato en estas circunstancias es volver a las urnas".
En la extrema izquierda, Francia Insumisa también pidió la salida de Macron, mientras que voces en la izquierda pidieron la reactivación de una coalición compuesta por izquierdistas, socialistas, ecologistas y comunistas.
La renuncia sacudió a los inversionistas, haciendo que el índice CAC-40 de las principales empresas francesas cayera en picado. El índice bajó casi un 2% respecto a su cierre del viernes.
LE PUEDE INTERESAR
Chicago, otra “zona de guerra” para Trump
LE PUEDE INTERESAR
Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
Los ministros nombrados la noche anterior se encontraron en la extraña situación de convertirse en ministros interinos, mantenidos en su lugar sólo para gestionar los asuntos cotidianos hasta que se forme un nuevo gobierno, antes de que algunos de ellos incluso hubieran sido formalmente instalados en el cargo. "Desespero de este circo", publicó en X Agnès Pannier-Runacher, la recién reelegida ministra de Ecología.
La elección de ministros de Lecornu había sido criticada en todo el espectro político, particularmente su decisión de traer de vuelta al ex ministro de Finanzas Bruno Le Maire para servir en el ministerio de Defensa. Los críticos dijeron que bajo su supervisión, el déficit público de Francia se disparó. La tarea principal de Lecornu habría sido aprobar un presupuesto ya que Francia enfrenta una crisis de deuda masiva. Al final del primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia se situaba en 3.346 billones de euros (3.9 billones de dólares), o el 114% del PBI. El servicio de la deuda sigue siendo un elemento importante del presupuesto, representando alrededor del 7% del gasto estatal.
Otros puestos clave permanecieron en gran medida sin cambios respecto al gabinete anterior, con el conservador Bruno Retailleau manteniéndose como ministro del Interior, a cargo de la policía y la seguridad interna, Jean-Noël Barrot como ministro de Exteriores, y Gérald Darmanin conservando el ministerio de Justicia.
La política francesa pasa por una época inestable desde que Macron convocó elecciones anticipadas el año pasado que produjeron una legislatura profundamente fragmentada. Los legisladores de extrema derecha e izquierda tienen más de 320 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que los centristas y conservadores aliados tienen 210.
Buscando consenso en la Asamblea Nacional, Lecornu consultó con todas las fuerzas políticas y sindicatos antes de formar su gabinete. También prometió que no emplearía un poder constitucional especial que sus predecesores habían usado para aprobar presupuestos en el Parlamento sin votación y, en cambio, buscaría un compromiso con los legisladores de izquierda y derecha.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí