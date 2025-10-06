El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
El Gobierno admitió que Espert "no tuvo claridad suficiente" para explicar el vínculo narco
VIDEO. Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert
Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: denuncian "mega estafa" y se suman más casos
El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"
El pedido de Florencio Randazzo a los votantes: "Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho"
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber
Daniela Celis habló del milagro de Thiago Medina: “Pudo hablar con sus hijas”
A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
¡Piedra libre! Con la hija de qué periodista tuvo una cita íntima Fede Bal: "Salimos, nos vemos y..."
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Lunes sin agua en una amplia zona de La Plata: trabajan en el acueducto de la calle 50
ANMAT prohibió la venta de una lavandina y productos cosméticos
Crisis política en Francia: renunció el primer ministro a menos de un mes de haber asumido
El Premio Nobel de Medicina 2025, para un hallazgo sobre la tolerancia inmune periférica
Cuenta DNI activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025
Postergan vencimiento del Impuesto Inmobiliario: ¿cuándo se tendrá que pagar la última cuota?
Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
La verdad de la milanesa: La Plata trepa en un “ranking”, entre preferencia y necesidad
Avanzan en La Plata con la recuperación de mobiliario y frentes vandalizados
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata extendió el alcance de la iniciativa "Ciudad Limpia" durante los últimos días, logrando la recuperación de más de un centenar de nuevos frentes mediante tareas de limpieza y pintura en fachadas, paredes, persianas y mobiliario urbano.
Así, el programa implementado por más de 50 agentes con 6 camionetas y 4 camiones de hidrolavado llevó a cabo tareas en 88 casas y edificios y en 41 locales comerciales, además de renovar la cartelería sobre la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata.
En paralelo, las cuadrillas municipales trabajaron sobre las fachadas del centro médico ubicado en avenida 44 entre 1 y 2 y el Club Ateneo Popular de avenida 32 entre 116 y 117, y finalizó las tareas sobre el frente del Colegio Normal Nº2, ubicado en calle 5 esquina 57.
En el mismo marco, “Ciudad Limpia” inició el lavado de vehículos municipales de Control Urbano, Seguridad y otras áreas operativas para garantizar la correcta conservación de la flota y fortalecer las acciones de higiene y orden.
Cabe mencionar que la propuesta impulsada por la gestión del intendente Julio Alak ya superó un total de 7763 mil frentes y espacios vandalizados recuperados en distintos puntos del partido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí