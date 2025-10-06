Daniela Celis habló del milagro de Thiago Medina: “Pudo hablar con sus hijas”

Daniela Celis publicó un video en su cuenta de Instagram para comunicar el increíble avance de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, a tres semanas del fuerte accidente que tuvo con su moto.

Tras hacer la peregrinación a Luján para agradecer por la recuperación de Thiago, contó que ya pudo hablar con sus hijas.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro, ustedes y todos los profesionales que Dios puso sus manos para que se topen con Thiago. Estoy muy contenta", dijo Celis en el video que publicó en Instagram.

"Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices”, agregó Daniela. "Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes", concluyó la influencer.