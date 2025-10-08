Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada

Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada
8 de Octubre de 2025 | 08:34

Escuchar esta nota

En el marco de una tradición de más de 25 años, se lleva a cabo una nueva edición de la Semana de la Salud Bucal, promovida por la Facultad de Odontología de la UNLP. Así, las calles de La Plata, Berisso y Ensenada, se visten con coloridos puestos provistos de muñecos, gigantografías de dientes y cepillos, folletería y juegos para niños, a cargo de docentes y alumnos de 1° a 5° año de la unidad académica, quienes desarrollan actividades de prevención junto a la comunidad. 

Esta actividad, que se realiza en consonancia con el Día Lationoamericano de la Odontología, tiene por objeto despertar la conciencia preventiva, brindando información a través de propuestas lúdicas, y la entrega de insumos como cepillos de dientes y pasta dental, buscando el interés y la participación de la ciudadanía.

Al respecto, el decano de la FOLP-UNLP, Dr. Gabriel Lazo, explicó que “se trata de una acción que es propia de nuestra facultad, y que de alguna manera es el reflejo de uno de los pilares fundamentales de nuestro quehacer profesional y de enseñanza, en el marco de la Universidad Pública: la práctica permanente de la Odontología Preventiva y Social, lo que es ir en busca de la comunidad para acercar conceptos sobre el cuidado de la salud bucodental”.

Habiendo comenzado el pasado sábado 4 de octubre, la Semana de la Salud Bucal se manifestó este martes con alrededor de 150 puestos instalados en zonas estratégicas de la región en el horario de 8 a 17 hs.

En esta línea, vale remarcar que lo propio se hará el próximo jueves 9, para finalizar con una gran jornada de cierre, con una gran fiesta abierta a todo público programada para el sábado 18 del corriente mes, en Plaza Moreno de 11 a 13 hs.  

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

LE PUEDE INTERESAR

Sigue el clima cambiante: miércoles con sol y regreso de las lluvias en La Plata

Al respecto, el Od. Fernando Pazos, prof. Adjunto de la materia Odontología Preventiva y Social, adelantó que “ese día se hará una suelta de globos y de palomas, tocarán bandas en vivo, y estarán presentes todas las comisiones realizando actividades junto a la comunidad”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, complicado: detalles del contrato millonario que habría firmado con Machado, el empresario extraditado por narcotráfico

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”
+ Leidas

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua en La Plata: dos casos que causaron revuelo

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

Sigue el clima cambiante: miércoles con sol y regreso de las lluvias en La Plata

VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Deportes
Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado
Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
La Reserva busca tres puntos fundamentales
Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”
Policiales
Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño
Operativo policial en el centro de La Plata: detuvieron a un hombre con un arma tumbera y tarjetas robadas
¿Qué se sabe del crimen de Daiana? Un tiro en la cabeza y dentro de un pozo
Qué se sabe del hombre que cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico y sembró pánico
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
Información General
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
El vapeo impulsa una ola de adicción a la nicotina
Pilotos vuelven a anunciar medidas de fuerza
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
Espectáculos
Tras confirmarse la llegada de Moria Casán El Trece estaría a punto de perder a una de sus grandes figuras
Inmediata respuesta de Robertito a Pichot tras sus dichos sobre la agresión en la marcha: “Ya tiene una denuncia”
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón 
Impensado enfrentamiento: Pampita desmintió el fin de "Los 8 Escalones", pero Adrián Suar lo confirmó
¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla