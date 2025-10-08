Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada

En el marco de una tradición de más de 25 años, se lleva a cabo una nueva edición de la Semana de la Salud Bucal, promovida por la Facultad de Odontología de la UNLP. Así, las calles de La Plata, Berisso y Ensenada, se visten con coloridos puestos provistos de muñecos, gigantografías de dientes y cepillos, folletería y juegos para niños, a cargo de docentes y alumnos de 1° a 5° año de la unidad académica, quienes desarrollan actividades de prevención junto a la comunidad.

Esta actividad, que se realiza en consonancia con el Día Lationoamericano de la Odontología, tiene por objeto despertar la conciencia preventiva, brindando información a través de propuestas lúdicas, y la entrega de insumos como cepillos de dientes y pasta dental, buscando el interés y la participación de la ciudadanía.

Al respecto, el decano de la FOLP-UNLP, Dr. Gabriel Lazo, explicó que “se trata de una acción que es propia de nuestra facultad, y que de alguna manera es el reflejo de uno de los pilares fundamentales de nuestro quehacer profesional y de enseñanza, en el marco de la Universidad Pública: la práctica permanente de la Odontología Preventiva y Social, lo que es ir en busca de la comunidad para acercar conceptos sobre el cuidado de la salud bucodental”.

Habiendo comenzado el pasado sábado 4 de octubre, la Semana de la Salud Bucal se manifestó este martes con alrededor de 150 puestos instalados en zonas estratégicas de la región en el horario de 8 a 17 hs.

En esta línea, vale remarcar que lo propio se hará el próximo jueves 9, para finalizar con una gran jornada de cierre, con una gran fiesta abierta a todo público programada para el sábado 18 del corriente mes, en Plaza Moreno de 11 a 13 hs.

Al respecto, el Od. Fernando Pazos, prof. Adjunto de la materia Odontología Preventiva y Social, adelantó que “ese día se hará una suelta de globos y de palomas, tocarán bandas en vivo, y estarán presentes todas las comisiones realizando actividades junto a la comunidad”.