Deportes |LA NATIONS CUP TENDRÁ A LOS 12 MEJORES DEL MUNDO

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas

Los Pumas tendrán un desafío competitivo con el nuevo campeonato

8 de Octubre de 2025 | 00:41
El año próximo no habrá Rugby Championship, pero el calendario promete ser competitivo para Los Pumas con la llegada de la Nations Cup en 2026. Con la disputa del nuevo torneo, el rugby internacional se encamina hacia una reestructuración histórica y este torneo reunirá a las doce potencias más importantes del mundo, buscando darle un marco competitivo y organizado a los tradicionales duelos entre equipos del hemisferio norte y del hemisferio sur.

Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia representarán a Europa, mientras que Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina, Fiji y Japón harán lo propio desde el sur.

La competencia será bienal y utilizará las ventanas internacionales de julio y noviembre, con un formato que combina enfrentamientos entre conferencias y cruces interregionales.

El diseño del certamen contempla que todos los seleccionados se enfrenten entre sí de manera equilibrada, evitando la saturación del calendario y los extensos traslados.

La fase final de la Nations Cup se disputará en una sede única, donde se realizarán los partidos de reposicionamiento y se coronará al campeón.

Aunque todavía no se confirmó qué país albergará esta instancia, la idea busca concentrar la atención deportiva y mediática en un cierre espectacular, al estilo de un Mundial reducido.

La primera edición se desarrollará en un contexto de transición, ya que aún restan definirse aspectos logísticos y criterios de localía, especialmente para los seleccionados del Pacífico como Fiji, que podrían jugar sus partidos de local en territorio europeo.

Las federaciones involucradas continúan negociando los detalles de las giras y los desplazamientos. Por ejemplo, el presidente de la Federación Francesa, Florian Grill, adelantó que su seleccionado enfrentará en julio a Nueva Zelanda, Australia y Japón.

En tanto, medios británicos sostienen que Inglaterra se mediría con Los Pumas, Fiji y Sudáfrica, mientras que Irlanda incluiría en su agenda partidos ante Australia, All Blacks, Japón, Fiji y Argentina.

Hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre estos cruces, pero se espera que el calendario completo se anuncie antes del cierre de este año.

Para Los Pumas, la llegada de la Nations Cup representa tanto una oportunidad como un desafío. La Selección argentina, que habitualmente disputa 12 test matches anuales, perderá seis partidos debido al nuevo esquema, lo que llevó a la UAR a buscar alternativas para mantener la competitividad.

Hasta ahora, se aseguraron tres encuentros en el país durante el periodo habitual del Rugby Championship (entre agosto y septiembre): dos ante Australia y uno frente a Sudáfrica, todos con sede aún por definir.

 

El nuevo torneo se jugará en 2026 y 2030, mientras que entre ambos habrá Championship

 

De acuerdo con el calendario acordado entre las uniones del sur y del norte, el Rugby Championship regresará con normalidad en 2027, 2028 y 2029, mientras que en 2030 volverá a pausarse para dar lugar a una nueva edición de la Nations Cup y a giras extendidas entre All Blacks y Springboks.

En síntesis, el ciclo que se inicia en 2026 marcará un nuevo equilibrio entre la tradición y la innovación del rugby internacional: un calendario global más integrado, una competencia de elite regular entre hemisferios y un desafío renovado para Los Pumas, que buscarán consolidarse entre los mejores del mundo.

