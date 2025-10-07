Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

¡Delante de los chicos! Violencia en el fútbol infantil de La Plata: brutal agresión a un árbitro frente a los chicos

¡Delante de los chicos! Violencia en el fútbol infantil de La Plata: brutal agresión a un árbitro frente a los chicos
7 de Octubre de 2025 | 17:36

Escuchar esta nota

Un nuevo episodio de violencia empañó el fin de semana de fútbol infantil en La Plata, tras una agresión a un árbitro durante el encuentro entre Agrupación Gimnasista y Monasterio. 

La brutal agresión al árbitro fue captada por las cámaras de los presentes. Una dramática escena reflejan las imágenes, al ver cómo un niño presencia el golpe que le brinda un padre a la autoridad en la cancha. 

La denuncia, según pudo saber Diario EL DIA, ya fue radicada. Poco antes de recibir el golpe de puño, la víctima había sacado la tarjeta roja por las reacciones previas que derivaron en una acalorada discusión y el agresor le dio paso a la violencia física.

Tras el hecho, se decidió suspender de inmediato el partido. Padres, chicos y las autoridades de las instituciones repudiaron lo sucedido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

EN VIVO | Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones

Habló Fred Machado: "El error de Espert fue negarme"

Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico

Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 

En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora

Fred Machado prendió el ventilador y contó todo sobre su vínculo con Espert: "Lo financié"
Últimas noticias de Deportes

Guardia alta: hay árbitros para el Pincha y el Lobo, y la perlita de la dupla "Arasa - Carreras"

Albatros festejó su título y ascenso a Segunda

Cómo está Miguel Ángel Russo: parte médico con lo último sobre su salud

“Para esta camiseta no hay amistosos”: Scaloni remarcó la importancia de los próximos encuentros de la Selección
Policiales
VIDEO. Atraparon a la banda del "Cronos gris" en el Camino Centenario: robaban ruedas y techos en la Región
Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo
Un joven armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
"Megabanda" en La Plata: le otorgan la prisión domiciliaria al ex Juez Martín Ordoqui
El peor final: hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos
Espectáculos
Malena Pichot sostuvo que estaría bien que a Robertito Funes Ugarte lo “arreen como una vaca”
La Voz Argentina en la recta final: quiénes son los semifinalistas
Gabriela Sari rompió el silencio sobre su relación con Facundo Pieres
La irónica reacción de Lali Espósito tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso
Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos de fiesta en un club nocturno: la furia de los hinchas turcos
La Ciudad
7/10/2025 | UN DIA MAS.- Todos contra Tapia, lo que dejó el show de Milei y fuerte denuncia en La Plata
Súper Cartonazo: el pozo acumula 3 millones de pesos y el premio de $300.000 por línea se repartió entre tres lectores
EN VIVO | Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Donan al Hospital de Niños lo recaudado por el plan de compactación municipal
Una por una, las promos de Banco Provincia para el Día de la Madre
Política y Economía
Pergamino impulsa un programa de microcréditos a tasa cero para emprendedores
Bolívar analiza un proyecto para que los vecinos mantengan caminos rurales
Detuvieron a ‘Fred’ Machado en Viedma para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos
Milei a los gritos con un vecino que lo insultó en Mar del Plata: “Te bajo más la inflación así puteas un poco más”
La fiscal electoral de La Plata sostuvo que Diego Santilli no debe encabezar la lista de LLA en Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla