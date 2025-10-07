¡Delante de los chicos! Violencia en el fútbol infantil de La Plata: brutal agresión a un árbitro frente a los chicos

Un nuevo episodio de violencia empañó el fin de semana de fútbol infantil en La Plata, tras una agresión a un árbitro durante el encuentro entre Agrupación Gimnasista y Monasterio.

La brutal agresión al árbitro fue captada por las cámaras de los presentes. Una dramática escena reflejan las imágenes, al ver cómo un niño presencia el golpe que le brinda un padre a la autoridad en la cancha.

La denuncia, según pudo saber Diario EL DIA, ya fue radicada. Poco antes de recibir el golpe de puño, la víctima había sacado la tarjeta roja por las reacciones previas que derivaron en una acalorada discusión y el agresor le dio paso a la violencia física.

Tras el hecho, se decidió suspender de inmediato el partido. Padres, chicos y las autoridades de las instituciones repudiaron lo sucedido.