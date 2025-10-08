Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”

En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli y Karen Reichardt encabezará la lista: LLA apelará el fallo
El periodista Daniela Fava abrió su corazón para contar una desgarradora historia. Un cuadro de situación que cada vez es más utilizado, que no sabe de género, mientras la Justicia se toma su tiempo sin resolver. Pero, en el medio, hay menores de edad utilizados como trofeos de guerra.
Así, mientras se debate si las falsas denuncias en estos casos deben tener penas severas, Fava reveló los penosos momentos que vivió: “Es mentira que todos los tipos son unos turros, también hay recontra mil turros. Y es mentira que todas las madres son locas, pero hay madres locas y malas. Como tipos locos y malos”, dijo Fava con dolor, al tiempo que agregó: “No tienen límites para dañar a los hijos, no tiene límite para dañar a la familia de la otra persona, al entorno, a los amigos. Me anoté una palabra que me dijeron en el juzgado: pierden la lógica. No existe más la lógica, es el daño a la otra persona”, señaló el mencionado periodista.
Allí, ante la consulta de Karina Mazzoco en la tele, confesó: “Solo por decir: me quiero separar. ¿Un hijo es obligatoriedad de relación? No, un hijo es compromiso de ambas partes”, reflexionó Fava.
“Pero la persona que no quiere escuchar pierde la lógica, y cuando esto sucede se convierte en un monstruo y va por todo. No les importa, no tienen límites. vos decís: ¿Qué tenés para contraponer? ¿Agreden a tus hijos? ¿Son malos padres? ¿No cumplen con la cuota? No. Me dejaron”, continuó el periodista deportivo.
Asimismo, en otro pasaje de su descargo, sumó: “En el juzgado te dicen que saques turno y cuando pueden te lo resuelven. Mientras tanto estás pasándola como el cu... Todos hemos sufrido por amor, pero con los nenes no. A los nenes no les tenés que comer la cabeza. No tienen que ir a la casa del papá y decir: ‘¿Hoy no vino ninguna loca? Mamá me mandó esto, un Lysoform, porque dice mamá que hay que tirar porque acá vienen locas”.
Para finalizar el tremendo relato, si bien Fava no dio nombres, se trataría de su última pareja y madre de su hija, y no de la periodista Greta Rodríguez de quien se separó en 2012 luego de 10 años juntos y con un hijo en común que ya tiene 19 años y siempre tuvo un hermoso vínculo con el mencionado periodista.
