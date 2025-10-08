Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción del club con el padre agresor

"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción del club con el padre agresor
8 de Octubre de 2025 | 09:15

Escuchar esta nota

Otro bochornoso episodio de violencia en el fútbol infantil de La Plata sucedió este fin de semana. Tal como informó EL DIA, un árbitro sufrió una brutal agresión por parte de un padre durante el encuentro de la categoría 2018 entre Deportivo Gimnasista de Berisso y Monasterio, válido por el torneo de LAFIR (Liga Asociación del Fútbol Infantil de la Ribera), de Berisso. 

La terrible trompada fue captada por las cámaras de los presentes, y allí se puede observar cómo un niño presencia el golpe que le brinda el hombre a la autoridad en la cancha. Más allá que la denuncia ya fue radicada, en las últimas horas se conoció la extrema y ejemplar sanción que aplicó Monasterio al padre agresor, que reaccionó por una tarjeta roja que había sacado el colegiado.

En el comunicado se informó que el club "expresa su más profundo repudio ante los lamentables hechos ocurridos" y que lo sucedido "no sólo afectó al ambiente familiar del fútbol infantil, sino que también atentó contra los valores que este deporte busca transmitir". 

En ese marco es que decidió aplicar "la prohibición de por vida de ingreso al predio y a cualquier actividad relacionada con nuestra solidaridad y acompañamiento al árbitro que fue víctima de esta situación". Asimismo se invitó a "luchar contra toda forma de violencia en el fútbol infantil".

El texto completo:

Cabe destacar que tras el hecho, se decidió suspender de inmediato el partido. Padres, chicos y las autoridades de las instituciones repudiaron lo sucedido durante la quinta fecha de LAFIR.

Fútbol Infantil

