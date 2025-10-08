Cuánto crecerá Argentina este año

En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli: Karen Reichardt encabezará la lista de LLA en la Provincia
En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli: Karen Reichardt encabezará la lista de LLA en la Provincia
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”
VIDEO. Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
El Súper Cartonazo con pozo vacante y triple corona para el “premio de línea”: mañana la nueva tarjeta
Miércoles con clases complicadas en escuelas: protesta y paro de los docentes bonaerenses
¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell: se le rieron en la cara
Operativo policial en el centro de La Plata: detuvieron a un hombre con un arma tumbera y tarjetas robadas
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana
A 130 años del nacimiento de Perón: "Vivirá por siempre en el corazón de los argentinos", dijo Alak
El Gobierno eliminó temporalmente retenciones a exportaciones de acero, aluminio y derivados: el impacto
Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua en La Plata: dos casos que causaron revuelo
Qué se sabe del hombre que cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico y sembró pánico
Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
JORDI ZAMORA
AFP
América Latina y el Caribe crecerán un 2,3 por ciento este año según las nuevas previsiones del Banco Mundial, un leve aumento respecto de 2024, pero de nuevo el peor registro regional en el mundo.
LE PUEDE INTERESAR
La Justicia necesita eficacia, rapidez y más independencia
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
La región creció 2,2 por ciento el año pasado. En su anterior proyección para 2025, difundida en abril, el BM preveía un crecimiento del 2,1 por ciento, dos décimas porcentuales menos que la nueva previsión. Para 2026, el crecimiento será del 2,5 por ciento, según los cálculos actualizados de la entidad.
Este año “se espera que la tasa de crecimiento regional aumente ligeramente”, explica la institución, aunque advierte que “varias economías individuales están enfrentando revisiones a la baja en sus proyecciones”.
Argentina destaca con una proyección de crecimiento del 4,6 por ciento, respecto al -1,3 por ciento de 2024.
De las dos economías más grandes de la región, Brasil pierde fuelle (2,4 por ciento respecto al 3,4 por ciento de 2024) y México apenas crece (+0,5 por ciento).
“Esto refleja, en parte, un entorno externo que ofrece un apoyo limitado, caracterizado por un enfriamiento de la economía mundial, la caída de los precios de las materias primas y una mayor incertidumbre”, dice el Banco Mundial.
“Las autoridades monetarias de la región continúan manejando la inflación de manera competente” considera el BM, que celebrará la semana que viene su asamblea general junto al Fondo Monetario Internacional.
La recién nombrada vicepresidenta del BM para la región, Susana Cordeiro Guerra, precisó que si bien los gobiernos de la región “han guiado sus economías a través de repetidas crisis, preservando al mismo tiempo la estabilidad”, deben ahora “acelerar las reformas”.
“El entorno externo sigue siendo complejo, con una caída de la demanda mundial y de los precios de las materias primas que, se proyecta, disminuirán alrededor del 10 por ciento en 2025 y otro 5 por ciento en 2026, lo que perjudicará a sectores clave”, añade el informe.
El BM preconiza estimular el crecimiento de las empresas “transformadoras”, que sean más ambiciosas que las microempresas familiares que llegan a representar en algunos casos el 70 por ciento de la economía nacional.
A estas empresas “les gusta la flexibilidad, les gusta la independencia, algunas dicen que ganan más, pero ninguna de ellas planea crecer. Estas no son las empresas que van a crear empleos, y no son las empresas que van a traer nuevas tecnologías a la región”, explicó a la AFP el economista jefe del BM para América Latina y el Caribe, William Maloney.
En América Latina “tenemos un 30 por ciento de empresas que dicen que quieren crecer, pero no pueden por falta de mano cualificada”, precisó el economista.
El impacto de la inteligencia artificial (IA) en este panorama no es aún inquietante, en lo que respecta a la región, según este experto.
En términos de supresión de puestos de trabajo, “la respuesta es que a medio plazo probablemente no serán muchos”.
La pregunta es más bien “¿vamos a ser participantes en todo esto?”, añadió.
Según Maloney, las universidades de la región “no son particularmente productivas en términos de nuevas invenciones” y “no están muy estrechamente integradas con el sector privado”.
“Estamos empatados con África en cuanto al grado de cooperación con los sectores privados, y eso simplemente no puede continuar” así, expresó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí