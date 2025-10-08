Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Una grave denuncia por un caso de bullying realizó la madre de un alumno de 7 años que asiste a primer grado de la Escuela Primaria Nº31 de La Plata. Según expuso en un documento, desde mayo hasta octubre, el nene sufrió permanente hostigamiento físico y psicológico por parte de dos estudiantes de la Escuela Secundaria Nº89, quienes en una ocasión incluso intentaron abusar sexualmente del niño.

Los escenarios de estos ataques constantes, según declaró la mujer, son el patio y el baño de estos establecimientos, que comparten espacios comunes en el predio educativo que se encuentra en 3 entre 527 y 528 de Tolosa.

La madre del nene de 7 años formuló la denuncia en la Jefatura Distrital que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ya que en la DDI La Plata no le tomaron los planteos porque el chiquito "no presentaba heridas".

Según relató, "en la segunda semana de mayo mi hijo comenzó a ser hostigado por un estudiante de 4ºaño y luego por otro de 3ºaño". "Este chico de 4º años le pegaba, le hacía fumar y le pedía dinero para que no le pegue, situaciones que ocurrieron en el patio del colegio y en el baño, que son sectores en donde se mezclan los estudiantes de la primaria y la secundaria", afirmó.

La mujer deslizó que "en uno de los ataques en el baño los dos estudiantes del secundario lo empujaron e intentaron abusarlo". "Se salvó porque los compañeritos de mi hijo lo ayudaron", sostuvo.

"Otro de los chicos de la primaria logró escaparse en un momento que empezaron a golpearlos. Les quieren pegar todo el tiempo", afirmó.

Según la madre, "las maestras y los directivos están en conocimiento de lo que pasó".

Pesadillas y miedo, dos señales del bullying

En diálogo con eldia.com la mujer resaltó que "a mi hijo lo vienen golpeando desde mayo hasta acá, todos los días". "Para no golpearlo le pedían plata y lo hicieron fumar", repasó obre la denuncia.

A raíz de lo que sufrió durante los últimos meses, dijo que "mi nene caía solo y luego empezó a tener pesadillas". "El en junio me empezó a contar lo que estaba sufriendo en la escuela así que hasta la fecha firmé unas 14 actas en el colegio".

"Lo único que hicieron fue una reunión con la inspectora distrital y decidieron cambiarlo de turno. Pero en estas condiciones mi hijo no puede asistir al colegio. Le quedó el miedo y uno de los agresores se lo podría cruzar a mediodía cuando entra a la escuela y mi hijo se retira", comentó.

"Mientras tanto mi hijo ahora está yendo al psicólogo porque tiene un trauma grande por esto", enfatizó.

"El niño hace dos semanas que no asiste a la escuela. No lo voy a enviar hasta que no se resuelva la situación. Si bien lo pasaron al turno mañana, el nene no quiere ir y tampoco le enviaron tareas para mantener la continuidad pedagógica", reclamó.

Respecto de los agresores, dijo que "uno está por cumplir 18 años y el otro tiene 15. Uno está en cuarto y el otro en tercero".

"En el colegio las autoridades tuvieron el tupé de decir que si no llevaba al nene me iban a denunciar a mi, me tratan de mentirosa", manifestó.

El pasado viernes, tras recibir golpes, el nene fue atendido por un pediatra, quien le sugirió a la madre que radicara la denuncia en la DDI La Plata. "No me quisieron tomar la denuncia porque consideraban que en el certificado médico no decía abuso y porque mi hijo no estaba lastimado. Por lo tanto tuve que dejar todo asentado en la Jafatura Distrital de la DGCyE", explicó.