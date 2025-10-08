Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años

8 de Octubre de 2025 | 10:09

Escuchar esta nota

Un terrible accidente se registró este miércoles en la Ruta 11. Un Ford Ka chocó contra un poste de luz a la altura del kilómetro 503 y se partió al medio. Por el fuerte impacto un bebé de aproximadamente dos años perdió la vida.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 7, cuando el vehículo que circulaba en dirección a Mar del Plata perdió el control por causas que aún se investigan. De esta forma impactó contra uno de los postes de alumbrado ubicados en el cantero central de la ruta que une esa ciudad balnearia con Santa Clara del Mar.

Debido a la violencia del choque, el auto se partió en dos: la parte delantera quedó en un carril y la trasera en el opuesto. En el lugar trabajaron agentes de tránsito, efectivos policiales y bomberos para rescatar a los ocupantes del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, en el Ford Ka viajaban una mujer y su hijo de dos años, quien falleció a raíz del impacto. Personal del SAME asistió a la madre, que resultó con heridas y fue trasladada para su atención médica.

