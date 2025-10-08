En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli: Karen Reichardt encabezará la lista de LLA en la Provincia
En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli: Karen Reichardt encabezará la lista de LLA en la Provincia
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”
VIDEO. Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
El Súper Cartonazo con pozo vacante y triple corona para el “premio de línea”: mañana la nueva tarjeta
Miércoles con clases complicadas en escuelas: protesta y paro de los docentes bonaerenses
¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Millonario y brutal robo a un abuelo en City Bell: se le rieron en la cara
Operativo policial en el centro de La Plata: detuvieron a un hombre con un arma tumbera y tarjetas robadas
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana
A 130 años del nacimiento de Perón: "Vivirá por siempre en el corazón de los argentinos", dijo Alak
El Gobierno eliminó temporalmente retenciones a exportaciones de acero, aluminio y derivados: el impacto
Comenzó la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua en La Plata: dos casos que causaron revuelo
Qué se sabe del hombre que cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico y sembró pánico
Desbarataron un taller clandestino en La Plata: secuestran autopartes, clausuran el local y detienen al dueño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un terrible accidente se registró este miércoles en la Ruta 11. Un Ford Ka chocó contra un poste de luz a la altura del kilómetro 503 y se partió al medio. Por el fuerte impacto un bebé de aproximadamente dos años perdió la vida.
El siniestro tuvo lugar cerca de las 7, cuando el vehículo que circulaba en dirección a Mar del Plata perdió el control por causas que aún se investigan. De esta forma impactó contra uno de los postes de alumbrado ubicados en el cantero central de la ruta que une esa ciudad balnearia con Santa Clara del Mar.
Debido a la violencia del choque, el auto se partió en dos: la parte delantera quedó en un carril y la trasera en el opuesto. En el lugar trabajaron agentes de tránsito, efectivos policiales y bomberos para rescatar a los ocupantes del vehículo.
De acuerdo con la información preliminar, en el Ford Ka viajaban una mujer y su hijo de dos años, quien falleció a raíz del impacto. Personal del SAME asistió a la madre, que resultó con heridas y fue trasladada para su atención médica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí